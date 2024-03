Jeżeli szef MSZ Radosław Sikorski nie będzie współdziałał z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawach polityki zagranicznej, to będzie wystarczający powód, żeby odmówić mu zgody na bycie komisarzem Unii Europejskiej - powiedział szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

MSZ przekazało w środę, że szef resortu Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo ministerstwa. Jak poinformowano, zostały uruchomione praktyczne procedury odwoławcze.

Mastalerek: to są ambasadorzy RP, a nie rządu

- Mnie najbardziej dziwi moment, kiedy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował się na publiczne informowanie o tym (o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów - red.). Było to dzień po bardzo udanej wizycie w Waszyngtonie - zauważył Mastalerek.

Jego zdaniem, nie ma żadnego sporu kompetencyjnego między MSZ, a prezydentem. Mastalerek wskazał tu na art. 14 Konwencji Wiedeńskiej. - Stanowi on, że ambasadorowie są akredytowani przy głowach państw i według konstytucji, to jest współdziałanie, to prezydent powołuje ambasadorów - podkreślił.