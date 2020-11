Od samego początku, pierwszego dnia po głosowaniu, mówiłem, że "piątka dla zwierząt" nie może być powodem rozbijania Zjednoczonej Prawicy - powiedział poseł PiS Henryk Kowalczyk, który we wtorek został przywrócony w prawach członka partii. Inny odwieszony, poseł Zbigniew Dolata przyznał, że spodziewał się tej decyzji. Odniósł się też do zapowiedzi nadal zawieszonego Lecha Kołakowskiego o budowaniu nowego koła lub klubu w parlamencie. - Myślę, że jak miną emocje, to pan poseł będzie dalej w klubie Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Dolata.