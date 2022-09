Samochód leżał na dachu, w pobliżu nikogo nie było. Policja: sprawdzamy szpitale i przychodnie

czytaj dalej

Dawid J., oskarżony o zabójstwo 18-letniej Magdy, stanął przed sądem. Do zbrodni doszło ponad rok temu. Jak ustalili śledczy, dziewczyna miała problem z odpaleniem skutera i sprawca zaproponował, że ją podwiezie. Wywiózł ją jednak do lasu i tam - jak przekazała prokuratura - udusił. Mężczyzna przyznał się do zbrodni. Nie pierwszej w jego życiu. Gdy miał 14 lat, zabił 13-letnią koleżankę.