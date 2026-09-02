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FAKTY PO FAKTACH

Apel przed głosowaniem. "Jedyna metoda na to, żeby oczyścić się w tej sprawie"

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Prezydent Karol Nawrocki podzas inauguracji roku szkolnego w Komornicy (gm. Wieliszew)
Smoliński o głosowaniu w sprawie weta Nawrockiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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Głosowanie przeciwko odrzuceniu to brnięcie w sytuację, która jest nie do obrony - powiedziała w "Faktach po Faktach" Aleksandra Leo z Unii Centrum, wypowiadając się o głosowaniu nad odrzuceniem weta rządowej ustawy o rynku kryptoaktywów. Poseł PiS Kazimierz Smoliński ocenił, że "do walki z przestępczością w zakresie kryptowalut wystarczy aktualne prawo".

W piątek odbędzie się głosowanie nad odrzuceniem trzeciego weta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Poseł PiS Kazimierz Smoliński w środowych "Faktach po Faktach" w TVN24 był pytany, czy zagłosuje za odrzuceniem prezydenckiego weta.

- Nie, dlatego, że uważam, że do walki z przestępczością w zakresie kryptowalut wystarczy aktualne prawo. Nie ma to żadnego wpływu na to, co już się działo i co się aktualnie dzieje. Ta ustawa może regulować na przyszłość, ale ona też nie wyeliminuje przestępczości - odparł.

Dopytywany czy nie widzi związku między sabotażami i rosyjskimi agenturami, odparł: - Oczywiście, że ryzyko jest, ale od tego są służby, żeby temu ryzyku przeciwdziałać, a nie tylko poprzez nadmierną regulację rynku, (...) wyeliminowanie firm, które mogłyby w Polsce płacić podatki.

Dodał, że takie firmy "nie płacą podatków w Polsce", a w Estonii i Czechach. - Wszędzie indziej płacą podatki, a nie w Polsce. Jestem przeciwko temu rynkowi - przekonywał.

Leo o głosowaniu za odrzuceniem prezydenckiego weta

Aleksandra Leo z Unii Centrum pytana, jak przekonać posłów opozycji do zagłosowania za odrzuceniem weta Karola Nawrockiego, odparła, że "jedyna metoda na to, żeby oczyścić się w tej sprawie to jest zagłosowanie za odrzuceniem weta".

- Tutaj tak naprawdę można by się zwrócić do osób, które wystąpiły z Prawa i Sprawiedliwości, czyli Rozłamu Plus - powiedziała, nawiązując do Rozwoju Plus. - Jeśli były premier Mateusz Morawiecki mówi: my nie mamy sobie nic do zarzucenia, to śmiało, niech zagłosuje za odrzuceniem weta - dodała.

Leo o Morawieckim: śmiało, niech zagłosuje za odrzuceniem weta
Źródło: TVN24

Posłanka zwróciła uwagę, że w ten sposób Morawiecki "tym samym oczyści się" i Rozwój Plus udowodni, że "rzeczywiście nie ma sobie nic do zarzucenia". - Głosowanie przeciwko odrzuceniu to brnięcie dalej w sytuację, która jest nie do obrony - oceniła.

Leo o Hołowni w rządzie

Posłanka Unii Centrum została też zapytana czy widzi Szymona Hołownię w rządzie. O takiej możliwości informują media.

- Trudno powiedzieć, ponieważ mam takie poczucie, że marszałek Hołownia zmienia zdanie z prędkością światła - oceniła. - Nie zrobił tego przez ostatnie półtora roku. Rozumiem, że teraz po raz kolejny zmienił zdanie - skwitowała.

Dopytywana, czy wejście wicemarszałka do rządu pomogłoby nabrać koalicji dynamiki, odpowiedziała, że "nie widzi związku". - Nie wiem, jaki ma na to pomysł, bo do tej pory miał inne pomysły, między innymi na karierę poza granicami Polski - przypomniała.

Leo o wejściu Hołowni do rządu
Źródło: TVN24

Leo odpowiedziała też na wypowiedź wicemarszałka z wtorkowego programu "Kropka nad I". - Musimy zacząć z prezydentem poważniej rozmawiać na etapie stanowienia prawa, co dla niego jest akceptowalne, co nie. A nie później przeżywać ten teatr, że on wetuje, a my nie jesteśmy w stanie odrzucić jego weta - powiedział Hołownia w rozmowie z Moniką Olejnik.

- Tutaj ja kompletnie się nie zgodzę i muszę powiedzieć, że to jest taka dziwna próba wprowadzenia tylnymi drzwiami ustroju prezydenckiego do Polski. Posłowie nie piszą prawa pod dyktando pana prezydenta, więc dla mnie - może źle zrozumiałam słowa pana marszałka - są [one - red.] niezrozumiałe - powiedziała.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćRozwój PlusKryptowaluty
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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