Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Żurek w "Kropce nad i": musimy się godzić na tę grę

22 2000 kropka cl-0009
Żurek: nie jestem zaskoczony decyzją sądu w sprawie aresztu dla Ziobry
Źródło: TVN24
Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, powiedział w "Kropce nad i", że nie jest zaskoczony odroczeniem postępowania w sprawie tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. - Moim zdaniem to jest gra procesowa dwóch stron i musimy się na tę grę po prostu godzić - ocenił w TVN24.

Sąd odroczył w poniedziałek decyzję dotyczącą tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry, a jako przyczynę wskazał niedostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów przez śledczych. Jak mówił prokurator Piotr Woźniak, te niedostarczone "nie miały znaczenia do rozstrzygnięcia sprawy", ale przyznał, że sąd powinien mieć wgląd we wszystko i "to był błąd".

"Sąd oczywiście miał prawo". Żurek o sprawie Ziobry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Sąd oczywiście miał prawo". Żurek o sprawie Ziobry

Żurek: nie jestem zaskoczony

Decyzję sądu komentował w "Kropce nad i" w TVN24 minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

- Akurat nie do końca się zgadzam z prokuratorem Woźniakiem, bo rozmawiałem na ten temat z wieloma prokuratorami. Zasada jest taka, że jeśli opieramy wniosek na materiale dowodowym, ale elementem tego wniosku nie jest jakaś część materiału dowodowego, zwłaszcza jeśli tu chodzi o materiały niejawne, to nie ma obligu dostarczania sądowi tego wniosku - wskazywał.

- Być może to uderzenie się w piersi prokuratora Woźniaka jest jakąś jego refleksją, że "a gdybym to dołączył, to byłoby już po sprawie". On zna te materiały bardzo dobrze - dodał.

Samą decyzją, jak mówił dalej minister sprawiedliwości, zaskoczony nie jest. - Oglądając decyzje sądów od jakiegoś czasu, nie jestem zaskoczony już żadną - stwierdził. 

Żurek: to gra procesowa dwóch stron

Jak mówił dalej, termin oczekiwania na zastosowanie aresztu jest "zupełnie inny wtedy, kiedy mamy zatrzymanego tymczasowo i sąd musi rozpoznać areszt." - Natomiast tu mieliśmy sytuację taką, że były minister Ziobro jest za granicą i sąd wie, że czy to będzie dwa tygodnie szybciej, czy wolniej, to nie pozwoli nam szybciej działać - dodał.

Żurek komentował też postawę obrony Zbigniewa Ziobry. - Moim zdaniem to jest gra procesowa dwóch stron i musimy się na tę grę po prostu godzić - powiedział.

Żurek: Ziobro jest w złotej klatce

- Prokurator wykonał swoją robotę. Ja będę go akurat bronił. Adwokaci wykonali swoją pracę. Sąd ma rozważyć to tak, żeby nie mieć wątpliwości - opisywał minister sprawiedliwości. 

- Oczywiście my musimy przestrzegać prawa i ja to już wielokrotnie mówiłem, że nie będę się uciekał do jazdy po bandzie, nawet jeżeli niektórzy komentatorzy w mediach namawiają nas do tego - podkreślił.

Jak mówił Żurek, Ziobro "jest w złotej klatce". - Ta klatka się staje coraz mniejsza i moim zdaniem w końcu doprowadzimy go przed sąd - podsumował.

Żurek: decyzja w sprawie Romanowskiego kompletnie niezrozumiała

Gość TVN24 odniósł się też do decyzji sądu o uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości i zastępca Ziobry w tym resorcie, jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Od ponad roku przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

W uzasadnieniu decyzji o uchyleniu ENA sędzia wskazał na "fakty drastycznego łamania porządku konstytucyjnego przez władzę wykonawczą w Polsce", czy "ferowanie orzeczeń sądowych zanim zostały one wydane". Napisał też, że "istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę".

Żurek przyznał, że tą decyzją jest zaskoczony. - Tu mam bardzo wiele faktów, które zadziwiają prawników, mnie i opinię publiczną - skomentował. Wskazał tu na "dwa fakty".

- Jeden taki, że Romanowski dostaje azyl na Węgrzech i tylko na Węgrzech, nie w całej Europie. Drugi fakt, że Interpol odmawia tzw. czerwonej noty. To jest praktyka, że czasem tak się dzieje, (...). Ten sam sąd jednoosobowo w tej samej osobie w sierpniu ma już te wszystkie dane w aktach sprawy. I uwaga - w październiku stosuje rozszerzenie europejskiego nakazu aresztowania wobec pana Romanowskiego, widząc, że ma te dane - wyliczał minister sprawiedliwości.

Żurek o decyzji sądu w sprawie Romanowskiego: to był manifest polityczny
Źródło: TVN24

- Dzisiaj (sąd - red.) jednoosobowo, na posiedzeniu niejawnym, nie zawiadamiając w ogóle prokuratury, że takie posiedzenie się odbędzie, zdejmuje nakaz na de facto całą Europę - kontynuował.

Według ministra sprawiedliwości ta decyzja sądu jest "kompletnie niezrozumiała". - Oczywiście wnosimy ponowny wniosek o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego - dodał.

Żurek: sędzia wyszedł poza prawo

- Chciałem też, i prokuratorzy sami mi o tym mówili, że chcieliby po tym manifeście politycznym, złożyć swego rodzaju wniosek o wotum nieufności, czyli wyłączenie sędziego. To był manifest polityczny. Jeżeli sędzia jest ewidentnie nieobiektywny i wykażemy to dowodami, to jest to możliwe - mówił dalej prokurator generalny.

- Uzasadnienie tej decyzji przekonuje mnie, że sędzia wyszedł poza prawo i zaczął oceniać sytuację polityczną, według jego rozumienia tej sytuacji politycznej - powiedział Waldemar Żurek.

Wskazywał też, że o wyłączeniu tego sędziego może zdecydować inny skład sędziowski. - Niepokoi mnie też, że ogromny warszawski sąd ma tylko jednego człowieka, który zajmuje się takimi sprawami, to jest niepokojące - przyznał gość "Kropki nad i".

OGLĄDAJ: "W historii nie mieliśmy takiej skali rozliczeń". Czasu jest coraz mniej
pc

"W historii nie mieliśmy takiej skali rozliczeń". Czasu jest coraz mniej

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekZbigniew ZiobroProkuraturaPrawo i SprawiedliwośćMinisterstwo Sprawiedliwości
Czytaj także:
Kopalnia
Akcja ratownicza w kopalni. Wciąż nie ma kontaktu z dwoma górnikami
Katowice
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
"Treści nawołujące do nienawiści" po zabójstwie 11-latki. Policja reaguje
Polska
Finlandia. Ćwiczenia wojska, zdjęcie z lutego 2024 roku
Finlandia podnosi wiek rezerwistów
imageTitle
Milan sprowadzi napastnika. Reprezentant Niemiec zamiast Lewandowskiego
EUROSPORT
kosmetyki, drogeria, polska
Groźna bakteria w kosmetyku. Partia wycofana
BIZNES
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
UE reaguje na decyzję Trumpa w sprawie Grenlandii
Gołoledź, opady marznące, noc
Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
METEO
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"
BIZNES
Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu w Warszawie
Koalicja z Konfederacją? "Bardzo roztrzepana partia"
Polska
Próbowali włamać się do zabytkowego budynku
"Zastali mężczyzn otrzepujących się z pyłu, wyrwaną kratę i wybitą w ścianie dziurę"
WARSZAWA
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
METEO
Zmarł Mikita Miełkaziorau
Mikita Miełkaziorau nie żyje
imageTitle
Skandal na trasie. Kibic dmuchnął dymem w mistrza świata
EUROSPORT
shutterstock_2611052747
Skąd spadek dzietności w Polsce? Widoczny "rozjazd między mężczyznami a kobietami"
Polska
Walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości
Konflikt doprowadzi do rozpadu PiS? Nowy sondaż
Polska
Wiec PiS na placu Zamkowym
Kto byłby najlepszym liderem PiS?
Polska
Fabryka, produkty mleczne, linia produkcyjna, mleko
Chiński odwet. "Bezpośrednio odczują polscy producenci"
BIZNES
Zderzenie dwóch pociągów WKD
Zderzenie pociągów, są poszkodowani
WARSZAWA
PKP Cargo
PKP Cargo odwołało prezeskę
BIZNES
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
METEO
Zdradziło go lustro (zdjęcie ilustracyjne)
Zabrali wszystko co cenne, budynek hotelu zdewastowali
Kraków
Zderzenie tramwaju z teslą
Zderzenie tramwaju z autem osobowym
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jak Polacy oceniają decyzję Ziobry? Sondaż
Polska
Kristi Noem
Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"
BIZNES
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Michał Urbaniak
"Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała". Urszula Dudziak żegna byłego męża
Kultura i styl
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku
WARSZAWA
wpis ig
"Trochę nawiedzone, ale do ogarnięcia". Nietypowe znaki zdziwiły mieszkańców
imageTitle
Mistrz olimpijski znów pokonany. Norweg wydarł mu zwycięstwo
EUROSPORT
Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani w sprawie zmowy przetargowej. Chodzi o modernizację infrastruktury tramwajowej
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica