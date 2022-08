Odra zatruta. Niemieckie władze: zmierzono podwyższone związki soli, dane nie są w pełni rozstrzygające 

czytaj dalej

Natasza Urbańska i Paweł Storożyński - to między innymi oni wystąpią na tegorocznej edycji Top of The Top Sopot Festival. Artyści na antenie TVN24 zdradzili, jaki repertuar przygotowują na to wydarzenie. - Kibicujcie, bądźcie z nami - zwróciła się piosenkarka do widzów TVN24. Top of The Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia w Operze Leśnej. Całość festiwalu będzie można oglądać na antenie TVN.