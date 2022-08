Tusk o katastrofie ekologicznej w Odrze: rządzący od 26 lipca nie zdążyli wysłać informacji, że woda jest zatruta

czytaj dalej

Tomasz Organek to jeden z artystów, którzy wystąpią w Operze Leśnej w ramach Top of The Top Sopot Festival. - Jestem wdzięczny losowi, że doprowadził mnie do tego, że mogę występować na takiej samej scenie, co choćby Elton John czy Whitney Houston - powiedział reporterowi TVN24. O festiwalu mówił także Piotr Kupicha z zespołu Feel. - Będą nostalgiczno-wspominkowe elementy, ale przede wszystkim chcemy pokazać żywą materię, którą jesteśmy, żywy zespół - zachęcał. Margaret zapowiedziała, że zaprezentuje fanom Sopocie swój najnowszy singiel.