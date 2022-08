Ile śniętych ryb wyłowiono w woj. zachodniopomorskim? Wojewoda podaje "pewną wartość"

- Rybacy od trzech dni wybierają śnięte ryby z kanałów szczecińskich - powiedział wojewoda. Podał też informację o ilości wyławianych ryb. Pierwszego dnia było to około 2,5 tony, drugiego dnia podobnie, natomiast w czwartek 1,6 tony. - To pokazuje na ewidentnie zmniejszenie ilości śniętych ryby. One są w coraz gorszym stanie, w coraz większym stanie rozkładu. Co z jednej strony powoduje trudności w wydobyciu, ale z drugiej strony świadczy o coraz mniejszym śnięciu nowych ryb - powiedział Bogucki.

Zaznaczył, że jeżeli zaobserwowano "świeże" śnięte ryby to zwykle są to ryby, które ucierpiały w wyniku przyduchy. - Ale też ten proces nie jest na wielką skalę - stwierdził.

Wojewoda o liczbie wyłowionych śniętych ryb

Bogucki został także zapytany o to, ile śniętych ryb wyłowiono do tej pory w województwie zachodniopomorskim. - Cały czas operuję liczbą 82 ton. To jest ta wartość, która jest pewna, która została przekazana do utylizacji, to są informacje zwrotne - powiedział.