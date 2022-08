Marszałek województwa lubuskiego o rtęci w Odrze: rządzący zajęli się hejtowaniem mnie

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak odniosła się do zamieszania związanego ze źle przetłumaczonym pytaniem do ministra środowiska Brandenburgii o rtęć w Odrze i oskarżeniami strony rządowej pod jej adresem o rozpowszechnianie fake newsów. Powiedziała, że z tego powodu rozpętał się "niesamowity hejt". Dodała, że jej zdaniem cała sprawa to "temat absolutnie zastępczy". - Absolutnie niezrozumiałe jest to, jak bardzo rząd zajął się hejtowaniem marszałek lubuskiej, zamiast zająć się tym, co do nich należy - stwierdziła.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak odniosła się na poniedziałkowej konferencji prasowej do chaosu informacyjnego związanego z wykryciem rtęci w skażonej Odrze. Zamieszanie powstało po złym przetłumaczeniu pytania polskiego dziennikarza do ministra z Brandenburgii Axela Vogla podczas niedzielnej konferencji prasowej.

W poniedziałek Vogel potwierdził, że w próbkach wody z Odry badanej w laboratorium znaleziono rtęć i że taką informację przekazał on wojewodzie lubuskiej. Axel Vogel podkreślił równocześnie, że wartość wykrytej rtęci w próbkach mieściła się w "ekologicznym zakresie tolerancji" lub "lekko go przekraczała" i nie jest powodem umierania zwierząt.

Marszałek Polak powiedziała na początku konferencji, że chce się odnieść do "szokujących" informacji, które spływały po niedzielnej konferencji. - Po tej konferencji nie zmrużyłam oka do dzisiaj, rozpętał się niesamowity hejt z powodu - chciałbym to wierzyć - błędu tłumacza, który został natychmiast podchwycony przez ministrów, mogę śmiało powiedzieć - przez rząd PiS - którzy obeszli się ze mną w okrutny sposób - mówiła.

Minister środowiska Brandenburgii: w Odrze jest rtęć, w próbkach w granicach tolerancji lub nieco więcej TVN24

Marszałek o zamieszaniu wokół słów o rtęci: temat absolutnie zastępczy

- W tym czasie pan minister Axel Vogel osobiście zdementował nieprawdziwe informacje wczesnym rankiem, ponieważ dziennikarz zadał pytanie dotyczące potwierdzenia moich słów, przekazanych wędkarzom, mediom w sprawie obecności rtęci w Odrze. To się stało w ubiegły piątek, kiedy mieliśmy konferencję z panem ministrem. Natomiast tłumacz zadał panu ministrowi zupełnie inne pytanie, dotyczące środków które parzą w ręce i znajdują się w Odrze - mowiła dalej Elżbieta Anna Polak.

- Uważam, że jest to temat absolutnie zastępczy, bo wręcz nie do pomyślenia jest to, żeby minister (Paweł, wiceszef MSWiA - red.) Szefernaker, inni ministrowie nasyłali na mnie z tego powodu służby - z tego powodu, że marszałek lubuska odważyła się poinformować mieszkańców o zagrożeniu zdrowia i życia - kontynuowała.

- Absolutnie niezrozumiałe jest to, jak bardzo rząd zajął się hejtowaniem marszałek lubuskiej, zamiast zająć się tym, co do nich należy - stwierdziła.

Źle przetłumaczone pytanie o rtęć w Odrze

12 sierpnia marszałek Polak napisała na Twitterze, że "Axel Vogel minister rolnictwa i środowiska landu Brandenburgia w bezpośredniej rozmowie ze mną potwierdził, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali".

Vogel 14 sierpnia - w niedzielę - został zapytany o obecność rtęci w próbkach z Odry w kontekście wpisu marszałek województwa lubuskiego przez polskiego dziennikarza.

.Jak pisze Konkret24, pytanie brzmiało: "Marszałek województwa lubuskiego w piątek na Twitterze napisała, że w bezpośredniej rozmowie z panem (…) pan potwierdził jej osobiście, że stężenie rtęci w Odrze było tak wysokie, że nie można było określić skali. Chciałem pana zapytać, czy pan powiedział takie słowa i na jakiej podstawie i dlaczego tak pan powiedział".

Obecny na konferencji tłumacz tak przetłumaczył do mikrofonu: "Pytanie skierowane jest do pana ministra Axela Vogla. I to pojawiło się na Twitterze. Chodzi o to, że miał się Pan wyrazić, że woda w Odrze była do tego stopnia żrąca, że nie można było zanurzyć w niej rąk. O ile zrozumiałem". Na to minister Vogel poza mikrofonem przekazał tłumaczowi, że nie zrozumiał pytania - tłumacz podszedł wtedy do ministra i jeszcze raz, po cichu i poza mikrofonem, przetłumaczył mu pytanie.

Minister Vogel odpowiedział po niemiecku, a jego wypowiedź przetłumaczył na język polski inny tłumacz: "Nie, taka wypowiedź jest mi absolutnie nieznana. Zwróciliśmy uwagę na to, że mamy w Odrze wysokie wartości pH, które mogą działać toksycznie. Nie możemy jednak ich wyjaśnić. Nie możemy wyjaśnić, dlaczego mamy te wysokie wartości pH".

Po tej wypowiedzi politycy Solidarnej Polski zarzucili marszałek województwa lubuskiego rozpowszechnianie fake newsów.

