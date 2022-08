Tusk: ta władza nie tylko lekceważy Polaków, ale robi wszystko, aby coś ukryć

Obowiązkiem Kaczyńskiego, ministrów było od pierwszego dnia wychodzić, informować. Jeśli zdarza się coś takiego, to od pierwszej sekundy trzeba być z ludźmi - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do postawy rządu wobec katastrofy ekologicznej w Odrze. Jego zdaniem "zbrodnią PiS-u w sprawie Odry" jest to, że władza od pierwszych dni "nie tylko lekceważy" , ale - jak stwierdził - " zdaje się, że robi wszystko, żeby coś ukryć" w tej sprawie.

Donald Tusk mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 o katastrofie ekologicznej w Odrze i działaniach władz z tym związanymi.

- Obowiązkiem Kaczyńskiego, ministrów było od pierwszego dnia wychodzić, informować. Jeśli zdarza się coś takiego, to od pierwszej sekundy trzeba być z ludźmi, bardzo poważnie traktować ich lęk, ich rozpacz - mówił.

Odniósł się także do sondażu sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 w sprawie katastrofy w Odrze, z którego wynika, że większość Polaków negatywnie ocenia działania rządu w tej sprawie.

Został zapytany, kto jego zdaniem personalnie powinien ponieść odpowiedzialność za tę sytuację.

- Nie szukałbym z jakąś mściwą satysfakcją odpowiedzialnych za to, co stało się na Odrze jeśli chodzi o ministrów, ale prawdopodobnie i premier powinien zastanowić się tutaj nad swoją przyszłością. Ja bym zdymisjonował ministrów za to, co się nie stało z katastrofą na Odrze - powiedział.

Dodał, że "nie ma zamiaru obwiniać konkretnych ministrów czy premiera za to, co się stało nad Odrą".

Tusk o tym, co jest "zbrodnią PiS-u w sprawie Odry"

- Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta władza - i to jest ta zbrodnia PiS-u w sprawie Odry - od pierwszych dni nie tylko, że lekceważy, ale zdaje się, że ta władza robi wszystko, żeby coś ukryć - powiedział.

Lider PO mówił o "zaskakującym braku działań". - To przypomina, trochę w większej skali, aferę z respiratorami - dodał. Jak stwierdził, "smród nie tylko wokół śniętych ryb, ale wokół całej tej sprawy, roznosi się po całej Polsce".

Tusk: mieli czas, żeby spotkać się na grillu u ministra Błaszczaka

- To wielkie oskarżenie publiczne władzy dotyczy głównie tego, że część z najwyższych urzędników państwowych miało to kompletnie gdzieś. Oni 5 sierpnia zorganizowali wielkiego grilla w Ministerstwie Obrony Narodowej na cześć Jarosława Kaczyńskiego, który raczył tego dnia odejść z rządu. Wtedy praktycznie cały rząd mógł się zebrać na grillu u pana ministra Błaszczaka, ale nie mieli czasu się zebrać i powiadomić Polaków o tym, co się dzieje na Odrze - mówił dalej Tusk.

Odnosząc się do sposobu komunikacji przedstawicieli administracji rządowej ze społeczeństwem w sprawie katastrofy w Odrze, ocenił, że "metoda wmawiania ludziom, że czarne jest białe, a białe jest czarne, dotyczy już prawie wszystkich urzędników pisowskich".

- Już na samym początku tej sprawy niektórzy porównywali zachowanie władzy do sowieckiej władzy w czasie katastrofy w Czarnobylu. To są oczywiście nieporównywalne zjawiska. Ale podejście władzy do obywateli jest rzeczywiście identyczne - kontynuował lider PO.

- Ta władza myśli wyłącznie o swoim bezpieczeństwie, o swoich interesach, (...), oni milczeli tak długo jak się da, ponieważ kompletnie nie są zainteresowani bezpieczeństwem ludzi, bezpieczeństwem ich życia, interesów. W te dni to było widać w sposób wręcz laboratoryjny - stwierdził gość TVN24.

Tusk: jeśli się okaże, że to państwo odpowiada za to skażenie, to będzie należało się odszkodowanie

Donald Tusk mówił także o pomocy finansowej dla osób dotkniętych katastrofą w Odrze.

Powiedział, że nawet jeśli nie podjąłby decyzji o ogłoszeniu jakiegoś stanu nadzwyczajnego, to jako "bezdyskusyjne" uważa działania w sferze odszkodowań i pomocy finansowej.

- Część tej tajemnicy, próby gmatwania, motania, ukrywania czegoś ma związek z tym, że jeśli się okaże jednoznacznie, że to państwo, spółka Skarbu Państwa odpowiada za to skażenie, to bezdyskusyjnie będzie należało się odszkodowanie, jeden do jeden - powiedział.

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24