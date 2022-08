Minister klimatu: wyniki badań ekspertów wskazały obecność złotych alg w Odrze

Podejrzenia o złotych algach wysuwali wcześniej niemieccy naukowcy, na co zwracała uwagę w czwartek na antenie TVN24 doktor Alicja Pawelec, specjalistka do spraw ochrony wód z WWF. - Oni twierdzą, że jest to tak zwana złota alga. To glon, który jest inwazyjny, który jest w Morzu Bałtyckim, ale, co ciekawe, występuje on tylko w wodach słonych. Gdybyśmy mieli Odrę w dobrym stanie ekologicznym, byłaby to woda słodka, nie miała podwyższonego zasolenia, ten glon by tam nie występował - wytłumaczyła.