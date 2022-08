Kryzys ekologiczny na Odrze. "Czy myśmy mogli przewiedzieć, że taka katastrofa nastąpi? Stawiam tezę, że tak"

Przyczyną jesteśmy my, nasze postępowanie, nasze działanie - mówił w "Tak jest" ekolog profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego, odnosząc się do kryzysu ekologicznego na Odrze. Ocenił, że regeneracja rzeki, "to będzie proces niewątpliwie długi". Posłanka Małgorzata Tracz z Partii Zieloni opowiadała o tym, jak wyglądały reakcje na jej działania, kiedy już na początku sierpnia alarmowała o stanie Odry.

Profesor Skubała: zrobiliśmy bombę ekologiczną z opóźnionym zapłonem

- Jeżeli to była rtęć, prawdopodobnie nie i na szczęście nie, to te konsekwencje mogłyby być poważniejsze. Ale być może jakieś substancje uwolniły się z osadów dennych. My tego nie wiemy i trudno mówić, jak długi to będzie proces. Ale niewątpliwie długi - podkreślił ekspert. - Zwracamy uwagę na ryby, ale pamiętajmy: prawdopodobnie też bezkręgowce wymarły. W tej chwili zrobiliśmy ogromną bombę ekologiczną z opóźnionym zapłonem - mówił. Jak dodał, to bomba z "martwej materii organicznej, która albo tam zalega, albo spływa do Bałtyku".