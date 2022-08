Ryby z Odry na Dolnym Śląsku można łowić, ale nie wolno ich jeść. Nowe rozporządzenie wojewody

Połów ryb w Odrze na Dolnym Śląsku od godziny 15 w piątek jest dozwolony, jednak nie można zabierać ich do domu ani jeść - poinformował wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Jak przekazał, decyzja o odwołaniu zakazu jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Polskiego Związku Wędkarskiego. Dodał, że zakaz łowienia będzie wciąż obowiązywać w czterech akwenach, natomiast zakaz zabierania do domu nie dotyczy gatunków inwazyjnych.

Poprawa w Odrze, połów ryb dozwolony

W związku z poprawą stanu wody w rzece wojewoda dolnośląski poinformował o zezwoleniu na połów ryb w Odrze. Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie w piątek o godzinie 15. - Jest możliwy połów ryb, aczkolwiek (...) nie ma prawa do zabrania tych ryb do domu, oprócz tego, co jest regulowane w przepisach związanych z rybami o charakterze inwazyjnym. W rozporządzeniu są wymienione te gatunki, które muszą być zabierane, ponieważ naruszają ekosystem - podkreślił Jarosław Obremski.

Na prośbę wędkarzy

Obremski przyznał, że urząd "nie ma jeszcze pełnej wiedzy inwentaryzacyjnej dotyczącej życia biologicznego na Odrze" i właśnie dlatego, choć ryby można łowić, nie można zabierać ich do domu ani jeść. - Wszystkie dane wskazują na to, że te ryby w żaden sposób nie są toksyczne, ale na wszelki wypadek - wyjaśnił.

Obremski: Odra czysta "jak na Odrę"

Według wojewody to właśnie na Bajkale pod Wrocławiem sytuacja jest najtrudniejsza. Z sześciu ton wydobytych przez ostatnią dobę śniętych ryb, co stanowi wzrost względem poprzednich dni, aż około 80 procent pochodzi z tego zbiornika. - Jedna trzecia, jedna czwarta to być może są nowe ryby, natomiast reszta to te ryby, które "wyszły" z szuwar w wyniku podniesienia poziomu Odry, związanego z opadami - podkreślił. Dodał, że według najnowszych badań na dnie Odry nie zaobserwowano martwych ryb. - Wydaje się, że Odra jest, jak na Odrę, normalnie czysta - ocenił.