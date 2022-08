Morawiecki o "szybkim odradzaniu się" Odry. Ekspert komentuje słowa premiera

Teza o szybkim odradzaniu się Odry jest zupełnie wyssana z palca, wręcz szkodliwa - powiedział w "Faktach po Faktach" przewodniczący Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego Bogdan Wziątek, komentując słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Odniósł się także do nowego rozporządzenia wojewody dolnośląskiego, z którego wynika, że połów ryb w rzece w tym regionie jest dozwolony, jednak nie można zabierać ich do domu ani jeść. Wziątek zwrócił się z apelem do wędkarzy, aby powstrzymali się od łowienia ryb.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek w telewizji rządowej, że coraz więcej wskazuje na to, że katastrofa w Odrze "to było zdarzenie o charakterze naturalnym, gdzie nie było jakiś specjalnych, wielkich zrzutów substancji chemicznych".

- Widzimy, że Odra się szybko odradza. Natura szybko się regeneruje. Te apokaliptyczne wizje możemy odłożyć do lamusa - dodał szef rządu.

Przewodniczący Rady Naukowej Przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego doktor habilitowany Bogdan Wziątek pytany w piątek w "Faktach po Faktach" o słowa szefa rządu o szybkim odradzaniu się Odry ocenił, że ta teza "jest zupełnie wyssana z palca", wręcz "szkodliwa".

Martwe ryby wciąż wyławiane z Odry w okolicach Szczecina TVN24

Apel o powtrzymanie się z połowem ryb z Odry

Odniósł się także do nowego rozporządzenia wojewody dolnośląskiego. Jarosław Obremski mówił w piątek, że ostatnie opady deszczu w regionie przyniosły znaczącą poprawę parametrów fizykochemicznych wody w Odrze. Poinformował o zezwoleniu na połów ryb w Odrze. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w piątek o godzinie 15. - Jest możliwy połów ryb, aczkolwiek (...) nie ma prawa do zabrania tych ryb do domu, oprócz tego, co jest regulowane w przepisach związanych z rybami, o charakterze inwazyjnym. W rozporządzeniu są wymienione te gatunki, które muszą być zabierane, ponieważ naruszają ekosystem - przekazał Obremski. W czterech miejscach połów będzie niedozwolony: na zalewach Bajkał, w Czernicy i Prężycach, oraz na zbiorniku Łacha Jelczańska.

- To jest bardzo szkodliwe posunięcie, dlatego, że te ryby dosyć, że są zmęczone, nie dość, że są bardzo często zatrute, to właśnie połów na wędkę będzie jeszcze dodatkowo je stresował, a w tej chwili każda ryba, która przeżyła katastrofę jest dla nas cenniejsza niż złoto, bo ona pozwoli na odbudowanie tej populacji - ocenił w TVN24 Wziątek.

Zwrócił się z apelem do wędkarzy. - Apeluję do was wędkarze, żebyście nie słuchali pana wojewody i nie prowadzili na razie połowu w Odrze, dlatego że po prostu musimy te ryby oszczędzać, musimy o nie zadbać. Im więcej ich przeżyje, tym łatwiej nam będzie potem Odrę odtworzyć - powiedział.

Seria kontroli poselskich w związku z kryzysem ekologicznym w Odrze TVN24

Katastrofa ekologiczna w Odrze

Pierwsze sygnały o śniętych rybach w Odrze pojawiły się pod koniec lipca. Władzom centralnym wielu zarzuca, że reakcja na katastrofę w Odrze zajęła im aż dwa tygodnie. Co więcej, choć minął niemal miesiąc, przyczyna umierania ryb i innych organizmów wciąż nie jest potwierdzona. Pojawiły się natomiast teorie, że odpowiadają za to złote algi, które wyryto w próbkach z rzeki, choć te występują tylko w słonych wodach. To z kolei rodzi pytania o źródło wysokiego zasolenia.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie zanieczyszczeń w Odrze złożył do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu WIOŚ. Wszczęto postępowanie. Na polecenie prokuratora generalnego powołano w tym śledztwie zespół siedmiu prokuratorów i pięciu policjantów. W związku z sytuacją na Odrze stanowiska stracili szef Wód Polskich Przemysław Daca i Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak.

"Odra umarła. Przyczyna leży po stronie człowieka". Wydanie specjalne "Rozmów o końcu świata" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//now

Źródło: TVN24, PAP