Katastrofa ekologiczna w Odrze. Policja uruchomiła specjalny telefon. "Zapewniamy anonimowość"

"Gwarantujemy pełną anonimowość"

- Wszystkie sygnały, które dostajemy, które zawierają istotne informacje, które mogą przyczynić się do tego, żeby ustalić sprawców tego zdarzenia, są przez nas wnikliwie analizowane, sprawdzane. Prowadzimy działania we współpracy z prokuraturą - mówił w niedzielę rano w TVN24 podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

Apelował, by wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące sprawcy zatrucia Odry kontaktowały się z policją. - Gwarantujemy pełną anonimowość. Osoby, które chciałyby zgłosić informację, ale obawiają się nieprzyjemności - proszę się tym nie przejmować. My zapewniamy anonimowość - zapewniał.

W KGP powstał zespół dotyczący działań policji w sprawie Odry

Kurczyk przekazał też, że w Komendzie Głównej Policji powstał zespół, który koordynuje działania policji w tej sprawie. - To nic nowego, to żadna tajemnica, że taki zespół powstał. Zawsze w takich sytuacjach, które charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia społecznego takie zespoły są powoływane. Również tutaj komendant główny policji powołał taki zespół. Co do współpracy i koordynacji działań między służbami, nie jestem upoważniony do informowania o tym. Są koordynowane na szczeblu ministerialnym, rządowym, siłą rzeczy nie jestem w stanie udzielić szczegółowej informacji - powiedział.