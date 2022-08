Katastrofa ekologiczna w Odrze. Bartłomiej Sienkiewicz: rządzący się zachowują, jakby zdobyli obcy kraj i byli w trakcie jego rabowania

Mija miesiąc. Nie wiemy nie tylko, kto zatruł Odrę, ale nie wiemy, czym - mówił w "Faktach po Faktach" Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i były minister spraw wewnętrznych, odnosząc się do katastrofy ekologicznej drugiej największej rzeki w Polsce. Według niego "rządzący się zachowują jakby zdobyli obcy kraj i byli w trakcie jego rabowania". - Wszystko jedno, czy to są rzeki, czy to są lasy, czy to są państwowe firmy - powiedział.

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska poinformowała, że Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w próbkach wody z rzeki znalazł tak zwane złote algi, których zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży.

Akcja usuwania martwych ryb z Odry w Krajniku Dolnym PAP/Marcin Bielecki

Sienkiewicz: to jest nazwisko osoby, która ponosi pełną odpowiedzialność

- Mija miesiąc. Nie wiemy nie tylko, kto zatruł Odrę, ale nie wiemy, czym. Brałem udział w kontroli poselskiej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie weszliśmy w posiadanie dokumentów, które jednoznacznie mówią o tym, że rząd rozpoczął działania dopiero 12 sierpnia, kiedy sprawa była już na poziomie absolutnie katastrofalnym - mówił w "Faktach po Faktach" Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i były minister spraw wewnętrznych.

Jak dodał, "nikt z administracji pisowskiej nie zawiadomił Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które jest sercem systemu antykryzysowego, o czymkolwiek". - Mało tego, RCB się pytało, czy nie trzeba wszcząć alarmu. Wojewodowie mówili: "nie, nie trzeba" - powiedział.

- Popatrzmy, co się dzieje z lasami - kontynuował gość TVN24. - Rabunkowy wyrąb górskich lasów, cięcia na ślepo, cięcia w niezwykle ważnych przyrodniczo miejscach. Rządzący się zachowują jakby zdobyli obcy kraj i byli w trakcie jego rabowania. I wszystko jedno, czy to są rzeki, czy to są lasy, czy to są państwowe firmy. To jest jak najazd obcych - ocenił.

Pytany, kto ponosi za to odpowiedzialność, Sienkiewicz odparł krótko, że "Jarosław Karczyński". - To jest nazwisko osoby, która ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce przez siedem lat. (…) Jarosław Kaczyński nie jest zainteresowany tym, że jedna czwarta Polski, zlewnia Odry zamienia się w katastrofę cywilizacyjna - komentował poseł opozycji.

Autor:ft//now

Źródło: TVN24, PAP