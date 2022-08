Odra. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o wynikach badań wykonanych w Czechach: nie wskazują, co wpłynęło na umieranie ryb

czytaj dalej

Wtorek jest kolejnym dniem osłabienia złotego w stosunku do głównych walut. Frank szwajcarski zbliża się do granicy 5 złotych, euro kosztuje ponad 4,77 złotego, dolar 4,81 złotego. - Rynki starają się wycenić to, co będzie, a nie to, co jest dzisiaj, i już zakładają, że będzie źle - mówił w TVN24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB.