Odprawa z kandydatami na ministrów. "O wszystkim powie pan premier"

W poniedziałek 11 grudnia o godzinie 15. w Sejmie ma dojść do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego , a już pięć godzin później na premiera może zostać wybrany Donald Tusk . Tak wynika z harmonogramu Sejmu opublikowanego we wtorek wieczorem.

"Potrzeba silnego, doświadczonego polityka, a takim jest Donald Tusk"

- My szanujemy porządek konstytucyjny naszego kraju. Przyjdzie krok, w którym nasz kandydat na premiera wszystko państwu przedstawi. My intensywnie, jako politycy koalicji, przygotowujemy się do tego, żeby za wejściem naszym do rządu szły konkrety i spełnienie określonych oczekiwań Polaków, bo z tym szliśmy do wyborów - dodał.