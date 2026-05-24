Odprawa rządu i służb. Premier zabrał głos

Premier: mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami

Po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i zagrożeniu dla lokatorów strażacy "siłowo weszli" do domu rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. W związku z tym zdarzeniem jeszcze w nocy odbyła się pilna narada w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem szefów służb.

Na godzinę 8 rano w niedzielę premier Donald Tusk zwołał odprawę rządu i przedstawicieli służb. Początek był jawny, reszta odbywa się za zamkniętymi drzwiami.

Premier zabrał głos na początku odprawy, mówił o przypadkach fałszywych zgłoszeń. - Okazują się to prowokacje, ale one skutkują tym, że tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, wyważania drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenie, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i narastającym poczuciem zagrożenia - powiedział.

Tusk: prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter

Tusk zwrócił się do szefów służb i zaznaczył, że powinny one "dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują" oraz "jak najszybciej doprowadzić do ich zatrzymania". - Co prawda nie mamy do czynienia z mieszkaniem pana prezydenta, on tam nie mieszka, ale jednak jest to mieszkanie rodziny i prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter - zaznaczył.

Jako jeden z powodów, aby działać szybko, szef rządu wskazał na "narastającą falę spekulacji czysto politycznych i spiskowych".

