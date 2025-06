Premier odpowiadał na pytania. Cztery najważniejsze punkty

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Po zwróceniu się do Sejmu o wotum zaufania i wygłoszeniu expose Donald Tusk odpowiadał na zadane mu pytania.

Pytań było rekordowo wiele i zadało je ponad 260 posłów.

Wśród obszarów, do których odnosił się szef rządu, były rolnictwo, wydatki na obronność, system opieki zdrowotnej i polityka migracyjna.

Szef rządu odpowiadając w środę na pytania posłów, zwrócił uwagę, że miały bardzo różny charakter. - I zgodnie z tradycją tej izby kilka takich problemów i pytań szczegółowych znajdzie w tej chwili odpowiedź w moim wystąpieniu, ale też wiem, że wiele osób w tej izbie planowała wcześniej - nie wiedząc, że będzie wotum - różne swoje aktywności, więc będę szanował wasz czas - powiedział Tusk, zwracając się do posłów.

Na uwagę posłów PiS, że po ostatnim expose nie otrzymali od niego odpowiedzi na pytania, szef rządu odparł, że jest to kłamstwo. - Otrzymaliście państwo odpowiedzi. I dzisiaj opublikujemy informację szczegółową i opublikujemy wszystkie odpowiedzi na wasze wszystkie pytania - zapewnił Tusk.

Rolnictwo

Premier poruszył m.in. temat rolnictwa. Zarzucił Prawu i Sprawiedliwości doprowadzenie do "skrajnej liberalizacji na granicy polsko-ukraińskiej", czy forsowanie Zielonego Ładu. Zaznaczył, że obecny rząd odpowiada za zmiany tamtych decyzji wbrew - jak mówił, zwracając się do opozycji - "waszych dywersji w tej sprawie".

- Wpuściliście miliony ton zboża z Ukrainy. Nie kontrolowaliście, tylko zarabialiście na tym. Co my zrobiliśmy, kiedy doszliśmy do władzy? W pierwszych miesiącach zmieniliśmy przepisy, tak zwane ATM - powiedział Donald Tusk.

Wydatki na obronność i zbrojenia

Szef rządu mówił też o zbrojeniach. Powiedział, że wśród pytań pojawiły się głosy, "że zamiast więcej, dajmy mniej pieniędzy na polską produkcję zbrojeniową". Premier wymienił inwestycje w takie zakłady jak MESCO, Dezamet czy Huta Stalowa Wola.

Premier ocenił, że dzięki decyzjom rządu "w ciągu trzech lat Polska powinna być w zupełności samowystarczalna, jeśli chodzi o główne, najważniejsze gatunki amunicji, w tym amunicji wielkokalibrowej".

System ochrony zdrowia i in vitro

- Pytaliście państwo, co mamy zamiar zrobić, żeby zwiększyć nakłady na zdrowie. Bijcie się wszyscy w swoje piersi, wszyscy bez wyjątku. Wiemy dobrze, że nakłady na zdrowie rosną i to od kilku lat - mówił premier. Nazwał "wynagrodzeniami godnymi" płace w ochronie zdrowia po ich podwyższeniu.

Premier odniósł się też do obowiązującego od czerwca ubiegłego roku i finansowanego z budżetu państwa programu in vitro.

Polityka migracyjna

Tusk, mówiąc o zjawisku nielegalnej migracji, zapewnił, że każdy metr wschodniej granicy jest monitorowany przez drony i przez kamery. Jak dodał, blisko 10 tysięcy ludzi ciągle czuwa nad bezpieczeństwem tej granicy, a wzrost skuteczności zapory wzrósł z 30 do 98 procent.

W kontekście zawracania imigrantów przez niemieckie służby do Polski oraz nawoływań polityków opozycji, aby zamknąć polsko-niemiecką granicę, Tusk mówił, że "gdyby kierował się wyłącznie interesem politycznym, to powiedziałby: blokujemy granice, koniec, nie ma problemu". - Ale dobrze wiecie, co to znaczy dla Polek, Polaków mieszkających w strefie nadgranicznej - zauważył. Zapowiedział, że jeśli presja na granicy z naszymi sąsiadami się nie zmniejszy, "nie zawaha się podjąć decyzji o wprowadzeniu czasowej kontroli na granicy - także z Niemcami".

Przekazał, że w środę ruszyła "informacyjna kampania zniechęcania w państwach, które uznajemy za państwa największego ryzyka, jeśli chodzi o nielegalną migrację". - Jutro zaprezentujemy tę kampanię - dodał. Jak wyjaśniał, kampania jest "wizualna, plakatowa w językach lokalnych, narodowych i jest rozpowszechniana w internecie i drogą mailową".

Zdaniem Tuska, kampania "skutecznie zniechęci i będzie dalej zniechęcała potencjalnych migrantów do obrania kierunku przez Białoruś do Polski". Jak podkreślił, kluczową informacją w kampanii jest ta o braku możliwości złożenia w Polsce wniosku o azyl, co - według niego - jest główną demotywacją w tym przypadku.

Jak mówił, Polska prowadzi także akcje deportacyjne "prawie codziennie". Tusk mówił, że jest "absolutnie zdeterminowany, by użyć wszystkich dostępnych metod, żeby zmieniać prawo międzynarodowe, ograniczyć ryzyko nielegalnej migracji do minimum".

Wkrótce później odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Sejm go udzielił. Za wotum zaufania było 243 posłów, przeciw opowiedziało się 210 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

