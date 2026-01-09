Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Stawiam panu, panie prezydencie, akt oskarżenia"

Krzysztof Gawkowski
Gawkowski "stawia prezydentowi akt oskarżenia" po wecie wobec ustawy umożliwiającej usunięcie nielegalnych treści z internetu
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki nie wie, co jest w zawetowanej przez niego ustawie o świadczeniu usług cyfrowych - uważa wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oskarżył głowę państwa, że "pozwala, żeby polskie dzieci były skazywane w internecie na oglądanie zdjęć pedofilskich".

W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował trzy ustawy - m.in. nowelizację o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała zapewnić stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act – DSA). Zakładała ona możliwość blokowania treści dotyczących między innymi gróźb karalnych, namowy do popełnienia samobójstwa czy pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim.

Kolejne weta prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejne weta prezydenta

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent ocenił, że proponowane przez rząd rozwiązania przypominają "konstrukcję 'Ministerstwa Prawdy' z książki George'a Orwella 'Rok 1984' ".

Gawkowski: prezydent nie przeczytał ustawy

- Pan prezydent przeczytał książkę Orwella, ale nie przeczytał tej ustawy. (...) Prezydent nie wie, co w tej jest ustawie - powiedział minister Gawkowski na zorganizowanej tego samego dnia konferencji prasowej. Jak zaznaczył, ustawa zakładała odwołanie do sądów powszechnych od decyzji administracyjnych.

- Nie doczytał pan o odwołaniach? O tym, że to sądy będą decydowały, czy będzie widoczna jakaś treść, czy nie? Nie ma żadnej arbitralności, nie ma żadnego aktu natychmiastowej wykonalności - podkreślił.

Krzysztof Gawkowski
Krzysztof Gawkowski
Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Według Gawkowskiego "prezydent uważa, że zdjęcia pedofilskie w internecie to nie jest problem". - Stawiam, panie prezydencie, panu akt oskarżenia za to, że pozwala pan, żeby polskie dzieci były skazywane w internecie na oglądanie takich zdjęć pedofilskich, jakie można znaleźć. Bierze pan pełną odpowiedzialność, również tę polityczną, za to, że hejt w sieci, nielegalne treści, ruska dezinformacja będą szalały - zaznaczył.

"Hejt w internecie potrafi zniszczyć człowieka"

Gawkowski podkreślił, że "hejt w internecie potrafi zniszczyć człowieka, jego psychikę, reputację, potrafi doprowadzić do płaczu, a czasami nawet do samobójstwa". Przypomniał też, że "kilka miesięcy temu, kiedy żona pana prezydenta albo jego dzieci były w internecie atakowane, zwracał się do platform, żeby te treści szybko znikały".

- Prezydent stanął po stronie chociażby hejterów, którzy atakowali jego rodzinę. Prezydent nie wziął w obronę swojej rodziny - skwitował minister.

Zwrócił uwagę, że Nawrocki, tak jak on, jest głową rodziny i ojcem trójki dzieci. - Ta ustawa dla mnie, jako dla taty, który ma 16-letnią córkę, syna 10-letniego i 5-letnią córkę, to była gwarancja ochrony mojej rodziny. A prezydent stanął naprzeciw swojej rodziny i powiedział: "wasze prawa mnie nie obchodzą w internecie" - kontynuował minister.

Gawkowski: prezydent nie znalazł czasu na spotkanie

Jak podkreślił Gawkowski, w tym tygodniu "zwracał się do pana prezydenta o spotkanie". - Nie znalazł czasu, a mówi, że chciałby dyskutować z rządem - zauważył. Przekazał też, że ubiegał się jeszcze przed Bożym Narodzeniem o rozmowę ze współpracownikami prezydenta, ale i do tego nie doszło. - Karol Nawrocki mówi, że jest gotowy konsultować (ustawy - red.). To pytam, gdzie te konsultacje? - dodał.

Zdaniem ministra Nawrocki "zbija piątkę z Konfederatami, z partią Grzegorza Brauna, bo uważa, że to jest jego droga polityczna". - Zostawia pan polskie rodziny, dzieci, starszych obywateli samych w internecie - zarzucał głowie państwa. 

- To wstyd i hańba, że prezydent Rzeczypospolitej, który miał stać w obronie wolności i wartości, bezpieczeństwa wszystkich obywateli, takie prawo jak bezpieczny internet, zahamował i wyrzucił do kosza - podsumował. 

Dopytywany o to, czy rząd zamierza przedstawić Sejmowi, a później prezydentowi ustawę o takim samym brzmieniu, Gawkowski zapowiedział, że w tej sprawie "jeszcze w styczniu będą podjęte decyzje".

OGLĄDAJ: Są nieprawdziwe, skuteczne i niebezpieczne. "Może się tego pojawiać coraz więcej"
"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI

Są nieprawdziwe, skuteczne i niebezpieczne. "Może się tego pojawiać coraz więcej"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ministerstwo cyfryzacjiKrzysztof GawkowskiInternetKancelaria Prezydenta RPKarol Nawrocki
Czytaj także:
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Będą namioty z gorącą herbatą, koksowniki nie wracają
WARSZAWA
Śnieżyca, droga
Niż atlantycki przyniesie zmianę w pogodzie
METEO
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
BIZNES
W Minneapolis w USA agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią kobietę
"Opuścił samochód" przed tragedią. Co pokazuje nowe nagranie z Minneapolis?
Do wypadku doszło pod koniec stycznia 2025 roku
Tragedia na drodze. Policjantka odpowie za śmierć mężczyzny
Olsztyn
Mały mundżak stawia się nosorożcowi
Mały mundżak kontra wielki nosorożec. Niezwykły pojedynek na nagraniu
Wrocław
imageTitle
Gaz wciśnięty do dechy. Eryk Goczał złapał "pociąg" w Dakarze
EUROSPORT
imageTitle
Świątek przed hitem United Cup. "To będzie ekscytujący mecz"
EUROSPORT
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
METEO
Blok na Osiedlu Kalinowym w Krakowie
Mężczyzna regularnie demoluje klatkę schodową. Jego sąsiedzi żyją w strachu
Kraków
Donald Tusk na konferencji prasowej
Premier o umowie Mercosur: ktoś nie dowiózł
BIZNES
44 min
pc
Do Eda Sheerana się nie dodzwonimy. Czy jego "dziwactwo" stanie się trendem?
I co teraz?
Olina
USA przejęły kolejny tankowiec. "To jest panowanie nad morzem"
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
METEO
imageTitle
Federacja tłumaczy się z przedziwnego meczu
EUROSPORT
Zderzenie trzech aut na S2
Zablokowane pasy, ranna kobieta i korek na S2
WARSZAWA
Pożar mieszkania w bloku w Szczecinie
W pożarze mieszkania zginęła jedna osoba. 46-latek w areszcie
Szczecin
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"To musi być nasze wspólne działanie". Tusk o konkluzjach rozmowy z Nawrockim
Polska
8 min
pc
Królowa jest tylko jedna. Ona mogłaby rządzić w Sejmie
Sejm Wita
16-latka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala
Nastolatek potrącił nastolatkę na pasach. Nagranie
Lublin
Mężczyźni włamywali się do plebanii
Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. Prokuratura zakończyła śledztwo
Kujawsko-Pomorskie
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Olek przed śmiercią błagał o pomoc, kamery zarejestrowały zachowanie medyków. Jest reakcja szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Grenlandia
Dlaczego Grenlandia tak "kusi Trumpa"?
anti-government-protests-spread-in-iran-cmu-hrzn-digvid-2131815-1920x1080_8000k-0031
Odwołane loty, odcięte telefony, płonące budynki. Iran odcięty od świata
grypa
Zagrażają nam patogeny, ale jest coś jeszcze gorszego. Prognoza na 2026 rok
Zdrowie
Nie żyje mieszkaniec Kościelnej Wsi
Wyrzuciła przez okno ubrania i garnek z zupą. Potem dźgnęła nożem partnera
Poznań
imageTitle
Nie będzie szybkiego debiutu Polaka w Porto. Brakuje ważnej zgody
EUROSPORT
Księżna Kate film
Księżna Kate uczciła swoje urodziny w niezwykły sposób
Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Wrocław
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica