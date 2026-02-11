Odpowie za przygotowania do "masowego zamachu". Jest akt oskarżenia wobec 18-latka

Tarnobrzeg Źródło: Google Maps

We wtorek na platformie X Jacek Dobrzyński poinformował, że "w wyniku śledztwa - wszczętego na podstawie materiałów własnych ABW i prowadzonego przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie pod nadzorem 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu trafił akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Remigiuszowi Ż.".

Odpowie on między innymi za przygotowania do "masowego zamachu skierowanego przeciwko grupie ludności podjętego w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów".

W wyniku śledztwa - wszczętego na podstawie materiałów własnych #ABW i prowadzonego przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie pod nadzorem 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu trafił akt oskarżenia… pic.twitter.com/vma8tEdDmU — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 11, 2026 Rozwiń

Jak przekazał Dobrzyński, prokuratura zarzuca Remigiuszowi Ż. publiczne nawoływanie w internecie do przemocy i nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych, a także przygotowania do zamachu na przełomie 2024/2025 roku.

Nastolatek przebywa w areszcie od maja 2025 roku. "Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara łączna 18 lat pozbawienia wolności" - dodał rzecznik.

Zbierał instrukcje tworzenia bomb, miał listę osób do zabicia

O tym, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 18-latkowi poinformował wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prokurator Andrzej Dubiel. - Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że Ż. uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych - powiedział w piątek.

Prokurator przekazał, że oskarżony miał też artykuły i informacje pochwalające oraz propagujące dżihad, tak zwane Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów. - Jednocześnie posiadał też notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić, za pomocą jakiej broni oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego - wymienił.

Dubiel dodał również, że mężczyzna przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, ale zanegował swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu.

