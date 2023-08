Onet: mimo deklaracji Jacek Sasin, PGZ i Nitro-Chem unikają zabrania toksycznych odpadów

Mimo deklaracji ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, że spółka Nitro-Chem produkująca trotyl zutylizuje swoje odpady z dzikich składowisk, resort, Polska Grupa Zbrojeniowa i Nitro-Chem przekazują, że te są dowodami w śledztwie prokuratury, dlatego nie mogą być zabrane. Prokuratura i właściciele składowisk potwierdzili, że to nieprawda - informuje Onet.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował 10 sierpnia w mediach społecznościowych, że Polska Grupa Zbrojeniowa została przez niego zobowiązana do rozwiązania problemu z odpadami spółki Nitro-Chem. Jak ustalili dziennikarze TVN24, w Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk, na których przestępcy porzucili odpady zagrażające życiu i zdrowiu. Wśród nich są też takie, gdzie porzucono tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Trotyl w Polsce produkuje tylko jedna fabryka: Nitro-Chem z Bydgoszczy.

"Poleciłem Polskiej Grupie Zbrojeniowej rozwiązać problem z odpadami spółki Nitro-Chem. Bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Dlatego, choć spółka Nitro-Chem została poszkodowana przez nieuczciwych kontrahentów, to odpady zostaną ponownie przekazane do utylizacji" - napisał Sasin.

- Najważniejsze jest, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby Polacy byli bezpieczni. Dlatego Nitro-Chem - takie mam zapewnienie - doprowadzi do możliwie szybkiego, na ile to będzie możliwe również ze względu na prowadzone postępowanie przez prokuraturę, (...) skutecznego zutylizowania odpadów pochodzących z Nitro-Chemu - mówił na późniejszej konferencji prasowej.

Nikt z Nitro-Chemu lub PGZ nie kontaktował się z właścicielami działek

Dziennikarze Onetu w środowej publikacji opisali, że w kolejnych dniach zwracali się do właścicieli dwóch działek, w Nowym Prażmowie i Rojkowie w województwie mazowieckim, na których przestępcy porzucili odpady z pytaniami, czy kontaktował się z nimi ktoś z Nitro-Chemu lub PGZ.

Onet podał, że adwokaci właścicieli obu działek wysłali do Nitro-Chemu pisma wzywające spółkę do usunięcia jej odpadów. Według właścicieli działek spółka ani nie odniosła się do pism, ani w żaden inny sposób nie kontaktowała się z nimi.

Jak wskazał Onet, sporządzona na polecenie prokuratury opinia biegłych jasno stwierdza, że część z 2 tysięcy ton odpadów znajdujących się na działce w Nowym Prażmowie, pochodzi z Nitro-Chemu, "o czym świadczą oznakowania pojemników wskazujące na tegoż wytwórcę odpadu, jak również skład chemiczny". Natomiast, napisał portal, na działce w Rojkowie, zalega 600 ton odpadów, "z czego jak mówi właściciel, kilkadziesiąt ton znajduje się w pojemnikach z oznaczeniami Nitro-Chemu". Również tam były wykonywane badania.

Onet: ministerstwo, PGZ i Nitro-Chem "mijają się z prawdą"

Dziennikarze Onetu "równo tydzień od deklaracji" Sasina zwrócili się także do Ministerstwa Aktywów Państwowych, Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Nitro-Chemu z pytaniami dotyczącymi podjętych działań sprawie odpadów. Jak napisał portal, MAP, PGZ i Nitro-Chem "wydały oświadczenia, które mijają się z prawdą i wprowadzają w błąd opinię publiczną".

"Jako że dotychczas ujawnione przez śledczych nielegalne składowiska zostały zabezpieczone, a zalegające na nich pojemniki stanowią obecnie dowód w toczących się postępowaniach, zgodę na wydanie pojemników należących do spółki i ich ponowne zutylizowanie muszą wydać uprawnione organy. Spółka podjęła w tej sprawie działanie i dokłada wszelkich starań, by stało się to możliwie jak najszybciej" - taką identyczną odpowiedź, jak napisał Onet, przesłały PGZ i Nitro-Chem.

Dodano, że "bardzo podobną" odpowiedź przesłał resort aktywów państwowych. "Należy jednak pamiętać, że obecnie pojemniki stanowią dowody w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę. Ich utylizacja będzie więc możliwa po zakończeniu śledztwa lub też podjęciu odpowiednich decyzji przez prokuraturę" - zacytował Onet.

Prokuratura: odpady nie podlegają zabezpieczeniu

Portal przekazał, że Prokuratura Regionalna w Łodzi, która prowadzi śledztwo dotyczące "składowania lub zrzutu odpadów" w łącznie dziesięciu miejscach na terenie województwa mazowieckiego, przekazała, że w tej sprawie, a także innych tego rodzaju sprawach, odpady nie podlegają zabezpieczeniu.

"Zgodnie z metodyką prowadzenia postępowań w sprawach, w których dochodzi do ujawnienia nielegalnych składowisk odpadów, miejsca takie i substancje podlegają w toku śledztwa oględzinom, w trakcie których należy ustalić liczbę (objętość) i rodzaj ujawnionych substancji (w tym celu pobierane są z udziałem biegłych oraz właściwych organów ochrony środowiska próbki ujawnionych substancji). Natomiast odpady te nie podlegają zabezpieczeniu dla potrzeb śledztwa, a inicjowane jest właściwe postępowanie administracyjne zmierzające do utylizacji ujawnionych odpadów" - zacytował Onet stanowisko prokuratury.

Adwokat Wiktor Niemiec, który reprezentuje właścicielkę działki w Nowym Prażmowie Małgorzatę Wojnicką powiedział w rozmowie z portalem, że "nie ma żadnych informacji na ten temat, by odpady na nieruchomości jego mandantki zostały zajęte jako dowody rzeczowe". Również Wojciech Stańko, właściciel działki w Rojkowie, jak napisał Onet, przekazał, że odpady na jego działce "nie zostały zabezpieczone w żadnej sprawie". Potwierdzili to dziennikarze portalu, którzy 21 sierpnia wykonali tam fotografie.

Koszty utylizacji

Według biegłych, istnieje ryzyko pożaru odpadów lub też przedostania się ich do ziemi i wód.

Onet zaznaczył, że w sprawie chodzi o bardzo poważne pieniądze. Jak napisał, wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka przekazał, że według deklaracji Nitro-Chemu koszt utylizacji jednego pojemnika odpadów wynosi 4,5 tysiąca złotych. Według wyliczeń Onetu w trakcie trwania całego procederu ze spółki wywieziono 4-5 tysięcy ton tak zwanych wód czerwonych i wód żółtych. Portal zaznaczył, że nie wiadomo, ile z nich trafiło na nielegalne składowiska. Zaznaczył jednak, że w przypadku tysiąca ton, daje to kwotę 4,5 miliona złotych. Jak podał Onet, to więc więcej niż dochód netto spółki za 2022 rok, który wyniósł 4,3 miliona złotych.

Zauważył, że w przypadku trafienia na nielegalne składowiska 5 tysięcy ton odpadów, koszt utylizacji wzrósłby do 22,5 miliona złotych, czyli pięciokrotności rocznego dochodu Nitro-Chemu. Onet zaznaczył również, że cena utylizacji może wzrosnąć do 6 tysięcy złotych lub więcej za tonę, jeśli mamy do czynienia z odpadami składowanymi przez długi czas w złych warunkach.

Oświadczenie spółki Nitro-Chem po zapowiedzi ministra

10 sierpnia, po zapowiedzi Sasina, spółka Nitro-Chem w przesłanym do redakcji TVN24 oświadczeniu, napisała że "informacja podana przez ministra Jacka Sasina w mediach społecznościowych to potwierdzenie deklaracji, jakie wcześniej składał prezes spółki Nitro-Chem S.A., deklarując, że zaangażuje się ona w proces ponownej utylizacji odpadów, które pochodzą z produkcji spółki". Podkreślono w nim też, że "problem odpadów na nielegalnych składowiskach nie dotyczy wyłącznie Nitro-Chemu, bo zdecydowana większość zabezpieczonych tam pojemników należy do podmiotów z innych branż przemysłowych".

Spółka zaznaczyła, że "obecnie pojemniki stanowią dowody w toczących się postępowaniach i to od decyzji prokuratury zależy, czy i kiedy spółka będzie mogła rozpocząć działanie. Ponadto pojemniki te służą do wielokrotnego wykorzystania i z racji tego koniecznym jest każdorazowa weryfikacja zawartości, by poprzez zweryfikowane i uprawnione podmioty potwierdzić, że zawartość danego pojemnika to odpad poprodukcyjny pochodzący z produkcji Nitro-Chemu".

Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

W połowie lipca Rafał Mendlik, pełniący obowiązki prezesa spółki Nitro-Chem, z którym rozmawiał reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, zadeklarował, że - po otrzymaniu i potwierdzeniu informacji o tym, że zbiorniki z odpadami są ich - spółka usunie te pojemniki, choć nie ona je tam pozostawiła.

Reporter TVN24 zwrócił mu wówczas uwagę, że mogą już zaczynać, gdyż prokuratura i dziennikarskie śledztwo TVN24 potwierdziły, że w mauserach znajdują się odpady z Nitro-Chemu. - Czyli rozumiem, zaczynamy w tym tygodniu? - dopytał go Sidorkiewicz. - Oczywiście - odpowiedział Mendlik.

