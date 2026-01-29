Logo strona główna
"Odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej". Komunikat Dowództwa Operacyjnego

Granica polsko-białoruska w okolicach Białowieży
Odnotowano wlot obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej
Źródło: TVN24
W środę w godzinach nocnych odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Najprawdopodobniej były to "obiekty o charakterze balonów".

Jak poinformowano w komunikacie, ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenia w części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim.

"Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących m.in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów, poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi" - czytamy w oświadczeniu.

Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Autorka/Autor: akw, kkop

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Łuczniewski/NurPhoto via Getty Images

Białoruś Wojsko
