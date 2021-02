"Na kogo padnie, na tego bęc. Dziś maszyna losująca wylosowała, że otwarte będą hotele i baseny"

Powinno się w reżimie sanitarnym otworzyć restauracje, kluby fitness i stadiony, skoro otwierane są stoki narciarskie i baseny - ocenili na piątkowej konferencji prasowej posłowie Koalicji Polskiej Jarosław Rzepa i Krzysztof Paszyk. Ostrzegli, że inaczej Polskę czeka "scenariusz narodowego bankructwa". - Widać, że rząd nie ma żadnej strategii - uznał rzecznik PSL Miłosz Motyka. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zauważył zaś, że "jest to chyba już siódmy plan". - Dzisiaj ogłosili, jutro odwołają - przewidywał.

W piątek odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremierów Piotra Glińskiego i Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego . Rząd poinformował o nowych regułach, które - nadal w reżimie sanitarnym - mają obowiązywać od 12 do 26 lutego. Jak zaznaczono, luzowanie obostrzeń będzie wdrożone warunkowo na dwa tygodnie.

Premier ogłosił, że 12 lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 procent łóżek oraz otwarcie kin i teatrów do 50 procent miejsc. Dopuszczona będzie też aktywność sportowa na terenach otwartych. Otwarte mają być baseny oraz stoki. Restauracje, siłownie i kluby fitness pozostaną nadal zamknięte.

"Przedsiębiorcy są już na progu wytrzymałości"

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej przyznał, że dziwi go trochę "podejście do restauracji". - Ponieważ można je oczywiście rozrzedzić, stoliki rozstawić dużo rzadziej, ale wydaje mi się, że jeżeli otwieramy hotele, teatry, kina, pod surowymi rygorami sanitarnymi moglibyśmy również otworzyć miejsca, w których chcemy cokolwiek zjeść - powiedział Grodzki.

Podobnie ocenili na konferencji prasowej posłowie Koalicji Polskiej Jarosław Rzepa i Krzysztof Paszyk. Rzepa dopytywał, dlaczego nie otwarto restauracji, skoro otwarto stoki narciarskie. - Przedstawiciele branży restauracyjnej zwracają uwagę, że skoro otwieramy stoki narciarskie, to narciarze muszą się gdzieś posilać - mówił. - Przedsiębiorcy z tej branży są już na progu wytrzymałości - podkreślał. Zwracał uwagę, że dozwolone będą imprezy sportowe na wolnym powietrzu, a nadal nie wiadomo, co z kibicami. Nie wiadomo też, co z uzdrowiskami.