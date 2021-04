Gowin proponuje otwarcie handlu, siłowni, ogródków gastronomicznych i częściowo hoteli. Podaje datę

W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, wicepremiera Jarosława Gowina i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka z przedstawicielami branż zamkniętych w wyniku obostrzeń pandemicznych. Tematem rozmów ma być między innymi kwestia odmrażania gospodarki.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się po godzinie 13. Poza prezydentem Andrzejem Dudą, w rozmowach z przedstawicielami zamkniętych branż w wyniku obostrzeń pandemicznych biorą udział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Duda: po cichu liczymy, że latem dojdzie do zupełnego pokonania koronawirusa

- Dzisiaj wielkim moim dążeniem jest to, żeby jak najszybciej umożliwić ponowne funkcjonowanie gospodarki, ale musimy to zrobić w sposób mądry - mówił Andrzej Duda w czasie spotkania. - Już w tej chwili widzimy pierwsze, cieszące nas bardzo spadki zachorowań. Mam nadzieję, że w perspektywie kolejnych tygodni ta liczba zachorowań będzie nadal spadała i po cichu liczymy, że okres letni to będzie ten czas, kiedy dojdzie do zupełnego pokonania koronawirusa i nawet okres jesienny nie spowoduje już kolejnego znaczącego wzrostu zachorowań - oświadczył Andrzej Duda.

Jak powiedział, "to oznacza, że polska gospodarka, a przede wszystkim te branże, które w okresie pandemii najbardziej ucierpiały będą mogły być otwierane, a państwo przedsiębiorcy, którzy w tych branżach działali i działają, będą mogli próbować wracać do normalnego funkcjonowania". - Mówię próbować, bo jestem realistą i wiem, że jest bardzo wiele problemów, które będzie trzeba pokonać - dodał.

Jarosław Gowin i Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami zamkniętych branż PAP/Piotr Nowak

Jak dodał, spotkanie z przedstawicielami branż dotkniętych pandemią ma pomóc w sformułowaniu rozwiązań tych problemów, służyć wysłuchaniu uwag przedsiębiorców i informacji względem ich potrzeb, które mogą ułatwić powrót do normalnego działania lub "sprawić, aby w ogóle był on możliwy".

Prezydent podkreślił, że zachorowania mogą znów gwałtownie wzrosnąć, jeśli ten proces będzie realizowany nieostrożnie. - To musi być proces realizowany powoli, rzeczywiście tak jak ostatnio proponuje się, z uwzględnieniem warunków regionalnych, epidemicznych panujących w danym momencie. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy ten proces rozpocząć i powinniśmy go rozpocząć w miarę jak najszybciej. Będziemy o tym rozmawiali, to mam nadzieję przełoży się też na decyzje podejmowane w najbliższym czasie przez rząd - powiedział.

- Nie wiem, czy życie po koronawirusie będzie jeszcze takie jak przed koronawirusem, ale umówmy się, że rozmawiamy przynajmniej o próbie powrotu do czegoś, co nazywamy normalnością. Będę wdzięczny za wszystkie głosy, które w dzisiejszej dyskusji padną - powiedział, zaznaczając, że najważniejsze jest wysłuchanie głosów firm, "które niosą na sobie na co dzień ten ciężar", aby uwzględnić ich potrzeby.

Gowin proponuje odmrażanie gospodarki

"Podczas debaty zorganizowanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę zaproponowałem, by w odpowiednim reżimie sanitarnym od 4 maja m.in. w pełni otworzyć handel detaliczny, ogródki przy obiektach gastronomicznych, 50 procent miejsc w hotelach, kluby fitness i inne usługi" – napisał Jarosław Gowin na Twitterze.

Gowin wskazał w czasie spotkania, że w środę podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zaproponuję pewne propozycje kalendarza odmrożenia gospodarki.

Według Gowina "kalendarz odmrażania" powinien być intensywny, tak by od 1 czerwca mogła się otworzyć cała gospodarka, choć w reżimie sanitarnym.

Autor:ft/kab

Źródło: TVN24