Nie chcą żyć, nie dostają pomocy. Brakuje miejsc dla młodych pacjentów

Coraz więcej prób samobójczych

"DGP" dodaje, że placówki odmawiają, chociaż codziennie zgłasza się po kilkoro pacjentów. Gazeta wskazuje, że główne powody poszukiwania pomocy to myśli lub próby samobójcze. Tylko w trzech kwartałach tego roku - czytamy - na swoje życie próbowało się targnąć ponad tysiąc dzieci do 18. roku życia - to więcej niż w 2020 roku i w przedpandemicznym 2019 roku. "Rośnie także liczba skutecznych prób. Do września 92 zakończyły się śmiercią" - podaje gazeta.