Polska Seria spotkań z szefem kancelarii Zełenskiego. Szef BBN: przedstawiłem stanowisko prezydenta Oprac. Kamila Grenczyn |

Kosiniak-Kamysz z apelem do Kijowa: decyzja o uhonorowaniu UPA budzi w Polsce głęboki ból, niepokój i sprzeciw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Przemysław Keler/KPRP

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Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X, że w czasie sobotniego spotkania z Kyryłem Budanowem "jasno przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA".

"Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość" - oświadczył szef MON. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i zaznaczył, że "są granice, których przekraczać nie wolno".

Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość.



Dziś podczas spotkania z gen. @Kyrylo_Budanov szefem kancelarii prezydenta @ZelenskyyUa jasno przedstawiłem polskie… pic.twitter.com/dPBnOVJGqj — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 6, 2026 Rozwiń

Szef BBN: przedstawiłem stanowisko prezydenta

Niedługo później o spotkaniu z Budanowem poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak przekazał, odbyło się na prośbę strony ukraińskiej.

"Rozmawialiśmy o konsekwencjach nadania Samodzielnemu Centrum Operacji Specjlanych 'Północ' imienia 'Bohaterów UPA'. Przedstawiłem Kyryłowi Budanowi stanowisko Prezydenta RP Karola Nawrockiego w tej sprawie oraz oczekiwania wobec strony ukraińskiej" - przekazał Grodecki.

Na prośbę strony ukraińskiej odbyłem dziś spotkanie z Kyryłem Budanowem, Szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, podczas którego rozmawialiśmy o konsekwencjach nadania Samodzielnemu Centrum Operacji Specjlanych "Północ" imienia „Bohaterów UPA”.



Przedstawiłem @Kyrylo_Budanov… pic.twitter.com/0sCsZqim5G — Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) June 6, 2026 Rozwiń

Decyzja Zełenskiego i reakcja polskich władz

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swojego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak mówił, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy". Decyzja ta spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że w poniedziałek odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i zaproponował, aby jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu odznaczenia.

Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka". Kosiniak-Kamysz zaapelował w tym tygodniu do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak zaznaczył, w wystąpieniu przesłanym ukraińskim mediom, państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków "nie do przyjęcia". Szef MON przyznał, że dla części Ukraińców formacja ta może być symbolem walki z sowieckim zniewoleniem, jednak dla Polaków pozostaje przede wszystkim symbolem zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas rzezi wołyńskiej.

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