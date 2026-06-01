Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Oddział "Bohaterów UPA". "To nie jest wymierzone przeciwko Polsce"

|
Nawrocki i Zelenski
Przybylski: Symbol UPA nie jest wymierzony przeciwko Polsce, tylko jest symbolem oporu wobec sowieckiej Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Symbol UPA nie jest wymierzony przeciwko Polsce, tylko jest symbolem oporu wobec sowieckiej Rosji, wobec totalitaryzmu, który próbował wymazać Ukrainę - ocenił redaktor naczelny Visegrad Insight Wojciech Przybylski. Komentował kontrowersje związane z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów imienia "Bohaterów UPA". Mówił też, co według niego powinien w tej sytuacji zrobić prezydent Karol Nawrocki.

Jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę "Bohaterów UPA" - ogłosił w zeszłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Decyzja ta spotkała się z krytyką w Warszawie. Prezydent zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, przyznanego mu w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

Motywy działania ukraińskiego prezydenta oraz możliwe wyjście z tej sytuacji analizował w TVN24 Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight. Wyjaśnił, skąd wzięła się decyzja Zełeńskiego. - To była decyzja oparta o wniosek żołnierzy ze 140. Specjalnego Pułku, który właściwie odpowiadał za skuteczną obronę Kijowa w pierwszych dniach wojny - mówił.

Przybylski podkreślił, że Ukraińcy postrzegają UPA przede wszystkim w kontekście walki z Rosją. -  Symbol UPA nie jest wymierzony przeciwko Polsce, tylko jest symbolem oporu wobec sowieckiej Rosji, wobec totalitaryzmu, który próbował wymazać Ukrainę historycznie - powiedział.

Jak ocenił, ludobójstwo na Wołyniu z perspektywy Ukraińców jest jedynie wycinkiem w historii Ukraińskiej Powstańczej Armii. - Niestety dla nas, dla nich ten epizod UPA dotyczący zbrodni na Polakach w zachodniej Ukrainie jest mniej istotny i mniej mobilizujący z punktu widzenia takiej historii wojskowości - mówił.

- Trzeba się pogodzić z tym w jakimś sensie, że w całej naszej historii Środkowej i Wschodniej Europy jest szereg bohaterów dla jednych narodów, którzy są zarazem antybohaterami naszych sąsiadów - powiedział Przybylski

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi

Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi

Siemoniak o decyzji Zełenskiego: to utrata serc Polaków

Siemoniak o decyzji Zełenskiego: to utrata serc Polaków

Perspektywa Zełenskiego. "Nie ma innego wyjścia"

Przybylski zwrócił uwagę na sytuację Zełenskiego w tej sytuacji. -  Czy możemy sobie wyobrazić, że kiedy ten wniosek jest od żołnierzy walczących na froncie, najbardziej skutecznych i zabójczych dla Rosjan, którzy stają nie przeciwko Polakom, a przeciwko Rosjanom, to czy prezydent kraju, który (...) chce się cieszyć autorytetem wśród wojskowych, odpowie na taki wniosek "nie", bo to w jakimś sensie naruszy relację z Polską? - pytał Przybylski.

Zaznaczył jednak, że "oburzenie z naszej strony w tej sytuacji jest absolutnie słuszne". - Że tej wrażliwości, tej delikatności nie dochowano, że nie dochowano pewnej staranności o względy przyjaźni między naszymi narodami - mówił. - Mamy do tego prawo, jako Polacy dbając o swoją tożsamość i pamięć historyczną, ale też pewnego rodzaju sprawiedliwość, nie narodową, ale sprawiedliwość też indywidualnych czynów, które są przedmiotem śledztw.

Mitologia Wołynia. Skąd bierze się problem z ekshumacjami szczątków ofiar?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mitologia Wołynia. Skąd bierze się problem z ekshumacjami szczątków ofiar?

Tomasz Słomczyński

- Ale sytuacja wojenna, sytuacja relacji ze siłami zbrojnym dla prezydenta danego kraju, a w szczególności kraju, który jest zagrożony egzystencjalnie przez ataki Rosji, to jest chyba sytuacją, z której nie ma wyjścia innego niż być po stronie własnych żołnierzy - ocenił Przybylski.

Jak mówił, decyzję Zełenskiego "musimy nie tyle uszanować, co zrozumieć". - I w tych ramach prowadzić asertywnie dialog i domagać się pewnego rodzaju dyplomatycznego zadośćuczynienia, gestów ze strony władz Ukrainy.

- Nie może być to jednak jakieś myślenie o zerwaniu więzów, czy myśleniu odwetowym, bo to nie prowadzi do osiągnięcia naszych celów. Naszym celem strategicznym jest dobra relacja między nami i budowa tej współpracy, na której my także wojskowo i technologicznie mamy skorzystać - ocenił Przybylski.

Utrata orderu? "Jakaś nić zostaje przerwana"

Kapituła Orła Białego zbierze się 8 czerwca. Ewentualna decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu wymaga kontrasygnaty premiera. -  Musimy pamiętać, że raz wykonany taki gest zostaje na papierze i też w historii naszych narodów - zaznaczył Przybylski.

- Z drugiej strony pewnego rodzaju moderacja takiego gestu, a więc w jakimś sensie postawienie jakiejś warunkowości, jest narzędziem, które może przysłużyć się presji i dyplomacji i pokazać,  że czy to prezydent, czy polski rząd, czy Polska w ogóle może być skuteczna - ocenił.

"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"

W KULUARACH

Jak dodał, mówienie głośno, "do jakich gestów jesteśmy w stanie się posunąć w arenie symbolicznej, jest narzędziem". - Ale w momencie, kiedy z tego narzędzia skorzystamy, to to już przestaje być narzędziem na przyszłość do budowania dalszych relacji, po prostu jakaś nić zostaje też przerwana. To nie służy naszym polskim interesom - powiedział Przybylski.

Narzędzie do wywierania presji

Co według niego zrobi prezydent? Według Przybylskiego zapowiedź Nawrockiego "to jest osadzone w bardzo konkretnym wymiarze politycznym, bo to jest puszczenie oka do nacjonalistów z Konfederacji".

Jednak, jak mówił, prezydent "w jakimś sensie jest świadomy tego, że musi zmoderować swoją postawę". -  Z jednej strony może flirtować z nacjonalistami, ale z drugiej strony, jeżeli chce być w jakikolwiek sposób skuteczny, a nie tylko podgrzewać emocje, powinien zrobić coś innego moim zdaniem - powiedział.

Według niego, Nawrocki "powinien wykorzystać ten moment do stosowania przy okazji tych kolejnych spotkań". - Proszę sobie wyobrazić, co może załatwić prezydent z Zełenskim,  jeśli powie, że jest taka sprawa, Polacy się tego domagają i musimy sprawę rozwiązać - mówił. Z drugiej strony, w przypadku odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego już teraz, to "przychodzi i mówi, odebrałem ci order, to o czym mamy teraz rozmawiać?"

OGLĄDAJ: Historia rzezi wołyńskiej, która dzieli
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
Wywiad medyczny
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaKarol NawrockiWołodymyr ZełenskiDonald Tusk
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
PILNECeny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
58-letni lekarz oskarżony
Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
Katowice
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
Obozowy pasiak odnaleziony w gdańskiej szkole
W szkole znaleziono obozowy pasiak. Szukają krewnych więźniarki
Trójmiasto
Członkowie Zespołu Ewakuacji Medycznej wchodzą na pokład samolotu
Samolot specjalny wyruszył po Klaudię
Zdrowie
Dua Lipa i Callum Turner
Huczne wesele gwiazdy. Media o umowach o poufności zawieranych z mieszkańcami
Kultura i styl
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat aresztowany. "Sprawa jest szokująca"
Polska
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
Białystok
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
Polska
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcieli odwołać burmistrza. Są wyniki referendum
Pionki
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
PKB Polski. Najnowsze dane
BIZNES
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Gdzie jest burza?
METEO
Joanna Uciechowska
Specjalny samolot poleci po chorą Polkę. Mamy rozmowę z mamą
Polska
Donald Trump
Trump: usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
pap_20260601_02B
Nvidia debiutuje na rynku PC. "Rewolucja w dziedzinie komputerów"
BIZNES
Opady
Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
METEO
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie
Działka przy Burakowskiej, gdzie mają powstać mieszkania na wynajem
Kolejarze chcą zabudować działkę przy torach
Dariusz Gałązka
6 min
fakty+ sardynia
Zakazane pamiątki z wakacji. Seniorkę będzie to kosztować trzy tysiące euro grzywny
Fakty+
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
METEO
Zderzenie na trasie Siekierkowskiej
Zderzenie i korek na Trasie Siekierkowskiej
WARSZAWA
smartfon w ręce kobiety
Jak łatwo znaleźć najlepsze informacje w wyszukiwarce? Wystarczą dwa kliki
Technologia
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że swojego własnego
Kraków
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Fabryka-Fajerwerków-w-Lourdes-na-Triq-il-Qadi
Eksplozja w fabryce fajerwerków na Malcie
Świat
Wiele dokumentów z klipsami segregatora na drewnianym biurku
Deweloper płacił, urzędnik odbierał, CBA zatrzymało
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica