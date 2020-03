Odchodzi generał od konfetti i konkursu na anonimy

Komendant wojewódzki policji w Białymstoku generał Daniel Kołnierowicz, który zarazem był pierwszym w historii generałem karanym dyscyplinarnie, odchodzi – dowiedział się tvn24.pl. – To kończy epokę wiceministra Jarosława Zielińskiego w polskiej policji – komentują sami policjanci.

Według naszych informacji komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk wykorzystał do rozmów z kilkoma komendantami wojewódzkimi uroczystości z okazji 95-lecia służby kobiet w polskiej policji. - Po powrocie z Warszawy generał Daniel Kołnierowicz poinformował swoich najbliższych współpracowników, że w połowie miesiąca przechodzi na emeryturę – usłyszeliśmy od jednego z podlaskich policjantów.

Konfetti ze śmigłowca

W samym podlaskim garnizonie odejścia Kołnierowicza spodziewano się, odkąd latem ubiegłego roku nowy minister Mariusz Kamiński odsunął wiceministra Jarosława Zielińskiego od nadzorowania policji, a następnie doprowadził do jego dymisji.

Na łamach tvn24.pl pisaliśmy kilkukrotnie, że generał Daniel Kołnierowicz był faworytem wiceministra do objęcia funkcji komendanta głównego policji.

- Można było odnieść wrażenie, że cały garnizon służył przez cztery lata do promocji wiceministra Zielińskiego, który jest jednocześnie posłem z tego rejonu. Uroczystość goniła uroczystość, a pierwsze skrzypce odgrywał zawsze wiceminister - mówią policjanci.

Najgłośniejszy przypadek dotyczył Święta Niepodległości, obchodzonego w Augustowie w 2016 roku. Jeden z oficerów, wychylając się z przelatującego helikoptera Straży Granicznej, sypał wtedy konfetti na głowy zgromadzonych VIP-ów, którym przewodził wiceminister Zieliński. Jak ujawniliśmy na łamach tvn24.pl, młodzi policjanci wcześniej zostali zobowiązani do cięcia ryz papieru na konfetti.

Prywatny folwark

Jednak uroczystości, w których obok kierownictwa podlaskiej policji brał wiceminister Zieliński, było znacznie więcej, czasem nawet dwie w tygodniu: msze, odprawy, wręczanie kluczyków do radiowozu. Dochodziło nawet do tak absurdalnych sytuacji, jak wręczania z pompą kluczyków do radiowozu, który już od kilku miesięcy był w służbie.