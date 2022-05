Od lipca wzrost płacy minimalnej pracowników ochrony zdrowia. Biały personel: tę podwyżkę zjadła już inflacja

Od lipca lekarz w publicznym szpitalu zarobi na etacie 1,4 tysiąca złotych brutto więcej, a pielęgniarka ponad dwa. Zakłada to nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia przyjęta we wtorek przez rząd. - Tej podwyżki już nie ma, bo zjadła ją inflacja, a medycy wciąż będą uciekać do placówek prywatnych, które gwarantują stawki rynkowe - ostrzegają związkowcy.

"To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Medycy podchodzą do projektu z mniejszym entuzjazmem: "Doceniam zauważenie roli pielęgniarek, natomiast nie nazwałbym tej ustawy przełomową. Dla pacjentów nie zmienia się nic, a wynagrodzenia nadal nie będą odpowiednie wobec oferowanych przez rynek prywatny stawek" - odparł Gilbert Kolbe, magister pielęgniarstwa i rzecznik Białego Miasteczka 2.0, który obecnie pracuje na rynku prywatnym. W szpitalu publicznym zarabiał 32 złote za godzinę, wliczając w to wszystkie dodatki. Zrezygnował.

Na pracę w szpitalu zarabiają w prywatnym gabinecie

- Taka pensja dla pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją gwarantowana jest tylko na papierze, a w praktyce bywa różnie. W ustawie napisane jest bowiem, że taka pensja należy się, gdy jest to wymagane na danym stanowisku. Jeżeli więc dyrektor stwierdzi, że nie ma potrzeby zatrudniać pięciu pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją, a tylko trzy, ponad 7 tysięcy zapłaci tylko trzem, bo takie ma widzimisię - mówi Gilbert Kolbe. I tłumaczy, że pielęgniarki i położne walczą o wykreślenie zwrotu "gdy jest to wymagane na danym stanowisku" od ubiegłego roku. - Mimo naszych postulatów, nie zostało to wykreślone z ustawy, co doprowadziło do protestu pod Sejmem w czerwcu 2021 roku, podczas głosowania nad nowelizacją projektu, a następnie do przyłączenia się pielęgniarek do Białego Miasteczka - tłumaczy Gilbert Kolbe.