Minister Adam Niedzielski zapowiada dodatkowe środki dla szpitali. Posłanki komentują

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro robi to, co robi od ośmiu lat - wykorzystuje prawo do polityki, do czystego interesu partyjnego - powiedział w "Tak jest" adwokat i były szef MSWiA Ryszard Kalisz, odnosząc się do decyzji Ziobry, na podstawie której skazana za rozbój 24-letnia Marika wyszła na wolność. - To dokładnie pokazuje, jak niebezpieczne jest połączenie politycznego ministra sprawiedliwości z teoretycznie apolitycznym prokuratorem generalnym - oceniła prokurator Katarzyna Szeska ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.