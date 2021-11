Lubelszczyzna. Tragiczny pożar domu. Strażacy znaleźli zwęglone ciało

czytaj dalej

Do szpitala w Bolesławcu na Dolnym Śląsku trafiła pacjentka zakażona koronawirusem. Kobieta była w stanie - jak określali lekarze - średniociężkim. W systemie figurowała jako osoba zaszczepiona. Po kilku dniach jej stan zaczął jednak się pogarszać, a to wzbudziło podejrzenia lekarzy. Pacjentka, gdy była już podłączona do respiratora, wyznała w końcu, że szczepionki przeciw COVID-19 nie przyjęła. A zaświadczenie o szczepieniu było sfałszowane.