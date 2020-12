"Uwagę moją przykuł samochód, który jechał pod prąd". Zwykli Polacy jak policjanci

Jeden kierowca zajechał drogę innemu, który poruszał się drogą ekspresową pod prąd. Kierowca autobusu zablokował drogę autu, którego kierowca okazał się być pijany. To sytuacje tylko z ostatnich dni. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Trasa S5 między Poznaniem a Wrocławiem - to nie powinno się wydarzyć. - Uwagę moją przykuł samochód, który jechał pod prąd - opowiada kierowca Mariusz Marona. Mężczyzna zareagował natychmiast. Dokonał zatrzymania obywatelskiego. - Skierowałem się w stronę auta, które jedzie z przeciwka, chcąc mu zajechać drogę i uniemożliwić mu dalszą jazdę - dodaje.

Już na pasie zieleni pan Mariusz dopytywał kierowcę dlaczego jedzie pod prąd? Usłyszał, że starszy mężczyzna nieświadomie wjechał na S5, a że nie chciał jednak dojechać do zjazdu z trasy, więc zawrócił.

- Jeśli to było celowe działanie, a to było celowe działanie, bo kierowca był tego świadomy, uznałem, że muszą być wyciągnięte konsekwencję, choćby z szacunku do tych wszystkich użytkowników, którzy mogli zginąć - wyjaśnia pan Mariusz. Przekazał sprawę policji. - Niewątpliwie kierowca nie uniknie konsekwencji prawnych - zapowiada asp. sztab. Beata Jarczewska, rzecznik policji w Rawiczu.

Tego samego dnia do zatrzymania obywatelskiego doszło też w Warszawie. - Kierowca naszego autobusu, dojrzał samochód jadący zygzakiem po buspasie, postanowił interweniować, zajechał temu pojazdowi drogę - opowiada Adam Stawicki z Miejskich Zakładów Autobusowych. Zatrzymany miał ponad dwa promile w wydychanym powietrzu. To było już przynajmniej szóste ujęcie obywatelskie przez kierowcę MZA w tym roku. - My się śmiejemy, że mamy 1200 radiowozów, które to miasto patrolują - mówi Stawicki.

Polacy coraz chętniej korzystają z przepisu dającego możliwość zatrzymania osób na gorącym uczynku przestępstwa albo chociaż dzwonią po pomoc. - Badania prowadzone w tym kierunku pokazują, że zdecydowana większość z nas czuje potrzebę takiej aktywnej interwencji w przypadku, gdy widzimy kogoś ewidentnie popełniającego przestępstwo - wyjaśnia psycholog dr Ewa Odachowska z Instytutu Transportu Samochodowego.

Chętnie interweniujemy między innymi, gdy widzimy pijanego kierowcę. - Blisko nawet 60 procent badanych deklaruje, by taką osobę zatrzymała - zwraca uwagę dr Ewa Odachowska.

Policja jednak ostrzega, że czasem warto się zatrzymać, zanim kogoś się zatrzyma. - To, że ktoś jest nieduży, jeśli chodzi o gabaryty, to może dysponować takim arsenałem, którego nie będziemy w stanie opanować - ostrzega kom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

Zgodnie z prawem każdy może zatrzymać osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w trakcie pościgu po przestępstwie, ale tylko wtedy, gdy podejrzany może się ukryć i nie będzie można ustalić kim jest. - Takie zatrzymanie obywatelskie ma subsydiarny charakter, to znaczy, że powołane do tego służby, czy to policja, czy inne służby nie mogą tak owego zatrzymania dokonać, a użyte środki muszą być adekwatne do zaistniałej sytuacji - tłumaczy adwokat Maciej Głębicki.

Trzeba być czujnym, bo może się okazać na przykład, że ktoś, kto jedzie zygzakiem wcale nie jest pijany. - Jeżeli faktycznie ograniczymy wolność osobie, która nie popełniła żadnych wykroczeń czy przestępstw, musimy mieć to w świadomości, że może to się dla nas skończyć postępowaniem sądowym i ukaraniem - podkreśla kom. Opas.

