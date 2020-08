"Obrzydliwa prowokacja". Obywatele walczą z homofobicznymi treściami na furgonetkach i billboardach

Ostatecznie kierowca dostał mandat, ale odmówił jego przyjęcia - sprawa trafi do sądu. Po ulicach Poznania furgonetka anty-LGBT jeździ od wtorku. Urząd miasta konsekwentnie odrzuca wnioski o zarejestrowanie jej przejazdu jako zgromadzenia. - Według urzędu nie jest to zgromadzenie w trybie ustawy o zgromadzeniach. Furgonetka może jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego – wyjaśnia kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania Tadeusz Postrożny.

Może też, jak mówi policja, używać głośnika. Decyzja urzędników, wbrew medialnym doniesieniom, nie zakazuje emitowania z megafonu homofobicznych haseł. Jednak każdy taki przejazd zgodnie z kodeksem wykroczeń może być potraktowany jako zakłócenie porządku i spokoju. - Żeby można było ścigać sprawcę potrzebna jest osoba postronna, której działanie sprawcy po prostu przeszkadza – tłumaczy rzecznik KWP w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak. Od wtorku do poznańskiej policji wpłynęły cztery takie zgłoszenia.

"Obrzydliwa prowokacja motywowana homofobią"

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z mową nienawiści składa prezydent Białegostoku. W mieście pojawiły się homofobiczne billboardy. - To niepotrzebna dziwna demonstracja. Mamy jako miasto negatywny wizerunek związany z homofobią, nie zasługujemy na niego. Liczę na to, że prokuratura wyda nakaz zdjęcia billboradów – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.