Obywatele nie zostali wpuszczeni na spotkanie z premierem. Biuro RPO kieruje pytania do burmistrza Rypina

Żaden człowiek, żaden polityk, żaden prezydent, nikt na świecie nie może zatrzymać tego, co się dzieje - powiedział specjalny wysłannik prezydenta USA Joe Bidena do spraw klimatu John Kerry w rozmowie z Michałem Sznajderem z TVN24, odnosząc się do transformacji energetycznej. Jego zdaniem "ludzie wiedzą, że musimy to zrobić". Amerykański oficjel odniósł się również do rosyjskiej agresji na Ukrainę. - Pracujemy ciężko razem z Polską, a także z innymi po to, żeby dać odpór temu, co się dzieje - powiedział.