Obrońca Romanowskiego: rząd Węgier udzielił mu ochrony międzynarodowej

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak informował w środę, że śledczy uzyskali "informacje uprawdopodobniające, że (Marcin Romanowski - red.) przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej". - To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) - dodał.