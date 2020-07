Obrona Sławomira Nowaka chce przekonać sąd, że jej klient powinien odzyskać wolność

Obrońcy Sławomira Nowaka złożyli dwa obszerne zażalenia na postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Chcą, by sąd okręgowy pozwolił odpowiadać byłemu ministrowi transportu z wolnej stopy.

Sławomira Nowaka reprezentuje mecenas Antoni Kania-Sieniawski, a także kancelaria mecenasa Pawła Broniszewskiego. Ich wnioski do sądu liczą kilkadziesiąt stron.

Były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie PO-PSL został zatrzymany 20 lipca w swoim trójmiejskim mieszkaniu tuż po godzinie 6 rano. W tym samym momencie funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch jego znajomych i współpracowników - przedsiębiorcę i biegłego księgowego Jacka P. oraz byłego szefa GROM pułkownika Dariusza Z. Kolejne ekipy funkcjonariuszy przeszukiwały około trzydziestu biur i mieszkań, by znaleźć dowody świadczące o procederze brania łapówek przez Sławomira Nowaka, gdy od 2016 do 2019 roku kierował ukraińskim odpowiednikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ukrawtodor.

Śledztwo ponad granicami

- To ukraińska służba rozpracowała mechanizm korupcyjny, który miał budować już na samym początku kierowania Ukrawtodorem Sławomir Nowak. Polskie CBA zaś użyło systemu Pegasus do kontroli operacyjnej telefonów całej trójki. Materiały z tego podsłuchu to kilkadziesiąt tomów akt, zawierają wiadomości przesyłane aplikacjami szyfrującymi - mówi jeden z prokuratorów, prosząc o zachowanie anonimowości.