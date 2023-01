Polska odzyskała obrazy zagrabione w czasie II wojny. Znaleziono je w muzeum w Hiszpanii

czytaj dalej

W Lex pilot kluczowe jest nie tylko to, co oglądamy w telewizji. Zwłaszcza jeden artykuł budzi kontrowersje, bo bez zgody sądu daje wgląd w to, co wysyłamy przez komunikatory internetowe i w mailach. Dodatkowo daje służbom wiedzę, gdzie wtedy byliśmy. Materiał magazynu "Polska i Świat".