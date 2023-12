Zamieszanie w Sejmie. Czarnek: nauczymy was uczciwości. Tomczyk się odgryza. Marszałek wyłącza mikrofon posłowi PiS

W trakcie czwartkowych obrad Sejmu doszło do zamieszania. Po przemówieniu posła KO Cezarego Tomczyka na mównicę wkroczył poseł PiS Przemysław Czarnek, chcąc - jak twierdził - sprostować wypowiedź swojego przedmówcy. Czarnek ignorował polecenia wicemarszałek Sejmu, która chwilę później wyłączyła mu mikrofon.

Przemysław Czarnek mówił w Sejmie, że klub PiS "niezmiennie popiera" projekt uchwały dotyczącej powołania komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych. Jak stwierdził, wiosną 2020 roku "rząd stanął przed obowiązkiem przygotowania wyborów w arcytrudnych warunkach".

- Podjęliśmy wszystkie możliwe działania zmierzające do tego, żeby te wybory się odbyły, uznaliśmy, że w dobie koronawirusa wybory muszą odbyć się w sposób korespondencyjny. Niestety nie doszło do tych wyborów - mówił. - Wykonywaliśmy nasze obowiązki wynikające z Konstytucji RP - przekonywał. Zwracając się do sejmowej większości, oznajmił: - Chcecie badać legalność działań rządzących, które były ich obowiązkiem.

Czarnek powtórzył, że "klub PiS będzie niezmiennie głosował za powołaniem komisji". - Nauczyliśmy was demokracji, pokazaliśmy wam, jak zrobić wybory, żeby frekwencja w nich była najwyższa w historii - powiedział.

Zamieszanie na mównicy

Po nim na mównicę wszedł Cezary Tomczyk. - Przed chwilą głos zabrała "ikona uczciwości" - Przemysław Czarnek, który rozdawał wille znajomym za pięć złotych - oświadczył. - Polska to nie PiS. To, że traktowaliście Polskę jak swoją własność, to nie znaczy, że to prawda - mówił.

Odnosząc się do wyborów kopertowych, stwierdził: - Przeprowadziliście wybory, a właściwie podjęliście próbę nielegalnie, dokonując zamachu na demokrację w naszym kraju. Za to odpowiecie, panie Czarnek - oznajmił poseł KO.

W tym momencie do mównicy ponownie podszedł Czarnek, przekonując wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę, że słowa Tomczyka wymagają sprostowania. Marszałek poprosiła posła PiS do siebie, ale Czarnek nie wykonał polecenia. - Atak personalny wymaga sprostowania - powiedział do mikrofonu, który chwilę później został mu wyłączony. Mimo to Czarnek kontynuował przemowę.

- Panie pośle, proszę do mnie, marszałek Sejmu wzywa pana posła, bardzo proszę do mnie - apelowała przewodnicząca izby. Czarnek odwrócił się jednak plecami do Prezydium Sejmu i odszedł. - Panie pośle, czy pan może podejść do mnie, wytłumaczę panu moją decyzję - mówiła Niedziela, ale Czarnek ją zignorował.

- To jest właśnie twarz PiS-u - oznajmił chwilę później z mównicy sejmowej Michał Szczerba (KO).

