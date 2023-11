Sejm. Dyskusja o projekcie uchwały PiS w sprawie traktatów Unii Europejskiej. Zalewski: PiS uczyniło z Unii Europejskiej swojego wroga

Początek wtorkowych obrad Sejmu zdominowała dyskusja na temat projektu uchwały zgłoszonego przez klub PiS w sprawie traktatów Unii Europejskiej. - Składam wniosek o szybkie nadanie numeru druku i procedowanie tego nie na komisji, ale na posiedzeniu plenarnym - mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Marszałek Sejmu odparł, że "to poważny tekst o poważnych konsekwencjach" i zdecydował o "wysłaniu go do najbardziej kompetentnej komisji". - PiS uczynił z Unii Europejskiej swojego wroga - mówił z sejmowej mównicy Paweł Zalewski (Trzecia Droga-Polska 2050).

Sejm we wtorek o godzinie 12 wznowił przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Sejm wybrał składy osobowe stałych komisji sejmowych. Zatwierdził siedmioosobowy skład komisji ds. służb specjalnych. Ponadto Sejm ma dokonać wyboru członków Trybunału Stanu.

Początek obrad zdominowała dyskusja o projekcie uchwały PiS dotyczącej zmian traktatów Unii Europejskiej.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zgłosił wniosek formalny. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia doprecyzował, że dotyczy on projektu uchwały w sprawie "zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

- Chcę poinformować pana posła, że ten projekt został już przeze mnie skierowany do rozpatrzenia w komisji do spraw europejskich w ramach pierwszego czytania tej uchwały. Musimy poczekać, aż ukonstytuuje się dzisiaj komisja do spraw europejskich, która nad tym projektem będzie procedować - powiedział Hołownia.

Jabłoński o uchwale PiS

- To, co dzieje się w tej chwili, a w zasadzie co wydarzy się w ciągu niecałych 24 godzin w Parlamencie Europejskim, to jest sprawa niezwykle ważna. Głosowany będzie pakiet 267 poprawek, które w radykalny sposób, to nie są moje słowa, to jest cytat ze strony Parlamentu Europejskiego, w radykalny sposób zmieniają Unię Europejską z organizacji suwerennych, współpracujących ze sobą, ale odrębnych od siebie państw, w twór, który będzie zarządzany centralistycznie - mówił Jabłoński.

Jabłoński o uchwale PiS: apeluję o jej procedowanie na posiedzeniu plenarnym TVN24

- Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości kluczowe jest to, żeby dzisiaj zwrócić się z apelem do wszystkich polskich europosłów, żeby się temu sprzeciwili - dodał.

- Apeluję, żebyśmy w tej sprawie, gdzie rzeczywiście w ciągu 24 godzin dojdzie do kluczowego głosowania w Parlamencie Europejskim, przyspieszyli. Dlatego składam wniosek o szybkie nadanie numeru druku i procedowanie tego nie na komisji, panie marszałku, ale na posiedzeniu plenarnym. To jest zbyt ważna sprawa. Apeluję o to, żebyśmy uzupełnili porządek obrad o rozpatrzeniu tej uchwały - powiedział.

Berkowicz: śmieszne jest to, że wniosek składa ktoś z PiS

Następnie głos zabrał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. - Wniosek, sam w sobie, jest dobry, ale śmieszne jest to, że składa go ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, które rządzi od 8 lat i prowadziło politykę całkowitej, poza machaniem szabelką, uległości wobec Unii Europejskiej - powiedział.

- To premier Mateusz Morawiecki jeździł do Unii Europejskiej lobbować, żeby Unia Europejska mogła nakładać na nas podatki. To premier Morawiecki nie złożył weta, do czego miał prawo, podczas uchwalania Fit for 5 - wymieniał.

- Jesteście hipokrytami i tylko Konfederacja jest w stanie przywrócić Polsce suwerenność - przekonywał.

Konieczny o sprzeciwie przeciwko identyfikowaniu interesu Polski jako sprzecznego z integracją europejską

Poseł Lewicy Maciej Konieczny powiedział, że "przede wszystkim warto zgłosić sprzeciw przeciwko identyfikowaniu interesu Polski jako sprzecznego z integracją europejską". - To jest wbrew woli ogromnej większości Polaków, którzy życzą sobie integracji europejskiej, naszej obecności w Europie i sprawnej Europy - dodał.

Zalewski: PiS uczyniło z Unii Europejskiej swojego wroga

- PiS uczynił z Unii Europejskiej swojego wroga całkowicie wbrew interesom naszego narodu, bo suwerenność Polski można wzmacniać i rozwijać, dzięki obecności w Unii Europejskiej - mówił z sejmowej mównicy Paweł Zalewski (Trzecia Droga-Polska 2050).

- I to nie jest przypadek, że dzisiaj tysiące Ukraińców ginie po to, aby mieć możliwość członkostwa w Unii Europejskiej, czegoś z czego wy uczyniliście przedmiot nienawiści w polskiej polityce - dodał, zwracając się do przedstawicieli PiS.

Hołownia: na to, że nie ma jeszcze komisji, macie bezpośredni wpływ opóźniając obrady

W pewnym momencie głos ponownie zabrał marszałek Sejmu. - Rzeczona uchwała wczoraj została dostarczona nam na chwilę przed obradami prezydium Sejmu. To poważny tekst o poważnych konsekwencjach. Nakładający zobowiązania na rząd, czy też apelujący o nałożenie tych zobowiązań, nakładający zobowiązania na posłów, na przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim - powiedział.

- Dlatego też zdecydowałem o nadaniu numeru druku temu tekstowi i wysłaniu go do najbardziej kompetentnej komisji, która w tym parlamencie może się tym zająć - dodał.

- Ale przepraszam bardzo, na to, że nie ma jeszcze komisji, macie bezpośredni wpływ wszyscy państwo, opóźniając obrady. Gdybyśmy szybko i sprawnie przeprowadzili proces powołania komisji i ich kreowania, wtedy już można byłoby procedować nad państwa projektem uchwały - mówił marszałek. Dodał, że decyzja nie zostanie zmieniona.

Dodał, że chciałbym, żeby "sprawy w tak poważnych kwestiach, w tak poważnych sprawach były przygotowywane wcześniej tak, iżby wszyscy posłowie mogli zawczasu zapoznać się z propozycjami, które państwo przedkładacie".

Autor:js/kab