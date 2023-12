Włodzimierz Czarzasty do posła PiS: Jak pan myśli? Usunę pana z obrad starym zwyczajem czy uśmiechnę się nowym?

Po zakończeniu debaty, w trakcie oświadczeń głos zabrała między innymi posłanka PiS Barbara Bartuś. Nawiązała jednak do dyskusji o zmianach w regulaminie. - Tak dużo było mowy w poprzednich ośmiu latach o zamrażarkach marszałka, o demokracji, a dzisiaj są łamane wszelkie zasady. (...) Najlepszy przykład to jest kwestia postępowania ze zmianami regulaminu, który powinien być takim fundamentem prac Sejmu i powinien być przestrzegany. Wszelkie zmiany, które będą dokonywane, powinny być robione z rozmysłem i zgodnie z procedurami i zasadami - mówiła.

Bartuś (PiS): na serwisie YouTube będziemy przedstawienia oglądać?

- Kargydnym przykładem jest wrzutka na komisję regulaminową, która odbyła się w poprzednim tygodniu, kiedy rozszerzono porządek pracy komisji regulaminowej, żeby dać projekt wykładni regulaminu, wmawiając posłom, że to otrzymaliśmy. Nie mieliśmy ani projektu, ani opinii do tego projektu. Od półtorej godziny po rozpoczęciu posiedzenia Sejmu dopiero otrzymaliśmy mailem te informacje, o których mówiliśmy od godziny 10 - tłumaczyła Bartuś.

Czarzasty: jakbyśmy chcieli tradycję kontynuować, to miałaby pani dwie sekundy na wypowiedź

- Proszę pani, jakbyśmy chcieli tradycję poprzedniego Sejmu kontynuować, to by miała pani dwie sekundy na wypowiedź, a jakby ta wypowiedź była nieprzyjemna, to w tym momencie by pani zostało zabrany głos. Mam do pani serdeczną prośbę. Niech każde oświadczenie, które pani składa, po prostu będzie zgodne z prawdą i z tym, co się działo przez cztery lata - odpowiedział Czarzasty, który wicemarszałkiem był także w kadencji 2015-19.