Obrady Sejmu odroczone. Czy będzie reasumpcja głosowania? Komentarze polityków

W tej sytuacji lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosił wniosek o odroczenie obrad do 2 września do godz. 10. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poddała ten wniosek pod głosowanie. Za odroczeniem obrad głosowało 229 posłów, m.in. pięcioro posłów Porozumienia, w tym lider partii Jarosław Gowin, przeciw - 227.

Gawkowski: nie będziemy tolerowali łamania prawa

- Pani marszałek Witek zaproponowała, żebyśmy złamali regulamin Sejmu i głosowali o reasumpcję głosowania, które odroczyło posiedzenie Sejmu do września - relacjonował. Przypomniał, że 229 posłów zagłosowało za tym, żeby posiedzenie Sejmu zostało odroczone do 2 września. - Marszałek Witek twierdzi, że musi je odroczyć ze względu na brak wiedzy, do kiedy je odroczyła, tak wygląda dokładnie uzasadnienie. To jest wprost łamanie regulaminu Sejmu i to jest wprost łamanie prawa - ocenił polityk Lewicy.