Trzy gorące dni w Sejmie. Co się wydarzy od wtorku do czwartku

We wtorek, środę i czwartek odbędą się kolejne obrady Sejmu. Posłowie podejmą między innymi decyzję o powołaniu komisji śledczych w sprawie afery wizowej i inwigilacji Pegasusem. Co jeszcze wydarzy się w Sejmie?

Podczas ostatnich obrad Sejmu 12 grudnia wybrany na premiera Donald Tusk wygłosił exposé , a posłowie wyrazili dla jego rządu wotum zaufania . Kolejne obrady izby niższej w ramach kontynuowanego nadal pierwszego posiedzenia potrwają od wtorku do czwartku - odbędą się 19, 20 i 21 grudnia. Co się wtedy wydarzy?

Obrady Sejmu - czym zajmą się posłowie

Zgodnie z harmonogramem obrad, posiedzenie Sejmu we wtorek rozpocznie się o godz. 14:00. Wtedy przedstawione zostanie sprawozdanie komisji dotyczące powołania komisji śledczej w sprawie afery wizowej czyli sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku.