"Pan Antoni przecież doskonale zna prawdę". Po tych słowach Macierewicz wtargnął na mównicę

Tomczyk: Pan Antoni przecież doskonale zna prawdę w tej sprawie

- Prawda jest taka, że Antoni Macierewicz, kiedy doszło do katastrofy, z tego co mówią świadkowie tamtych czasów (...), raczej uciekał pociągiem w kierunku Polski, a nie bohatersko zostawał na miejscu - wskazał. - Polscy prokuratorzy i ludzie, którzy w imieniu państwa polskiego zajmowali się tą sprawą, byli tam na miejscu, badali zarówno wrak, jak i wrakowisko i pobierali próbki - dodał.

Tomczyk zapowiedział, że nowy zespół powołany w zeszłym tygodniu przez MON do zbadania działań podkomisji smoleńskiej powstał po to, by skupić się na profilaktyce, by zapewnić bezpieczeństwo lotów w przyszłości. - Jeżeli jest tak, że komisja Antoniego Macierewicza działała w sposób nierzetelny i nieuczciwy, a o tym się państwo przekonają sami (...), wszystko stanie się jasne - dodał. - Nie można bezpieczeństwa lotów i profilaktyki w tej sprawie opierać na błędnych przesłankach i na kłamliwym raporcie - dodał. - Myślę, że pan poseł Macierewicz też będzie zainteresowany tym, jak jego byli współpracownicy, którzy są w służbie wojskowej, pokażą prawdę o działalności pana zespołu, też o działalności pana Misiewicza, Berczyńskiego, Nowaczyka (...) - mówił. - Pan Antoni przecież doskonale zna prawdę w tej sprawie - dodał.

Antoni Macierewicz wtargnął na mównicę

Po tej wypowiedzi na mównicy sejmowej pojawił się Macierewicz. Prowadzący tę część obrad wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty nie udzielił mu jednak głosu. Mimo to poseł PiS próbował mówić bez włączonego mikrofonu. - Został pan wprowadzony w błąd, Sejm został wprowadzony w błąd i opinia publiczna została wprowadzona w błąd - powiedział Macierewicz. - Panie pośle, nie udzieliłem panu głosu - zwracał mu uwagę Czarzasty. - Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu - dodał, gdy Macierewicz nadal pozostawał na mównicy. Na podstawie regulaminu wicemarszałek Sejmu przywoływał go do porządku i stwierdzał, że Antoni Macierewicz uniemożliwia prowadzenie obrad. - Ja pana też przywołuje do porządku - powiedział Macierewicz do Czarzastego, po czym zszedł z mównicy. Wtedy po stronie grupy posłów PiS obecnych na sali rozległy się okrzyki: "precz z komuną".