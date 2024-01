Hołownia skomentował nagranie von der Leyen ze stwierdzeniem "obóz Auschwitz, Polska"

Szymon Hołownia skomentował w mediach społecznościowych nagranie opublikowane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, w którym pojawia się stwierdzenie "obóz Auschwitz, Polska". Marszałek Sejmu odniósł się także do wpisu ze zmienionym nagraniem. Jak zaznaczył "dobrze, że wpis Ursuli von der Leyen doczekał się sprostowania".

"Obóz w Auschwitz był niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym założonym na terenach zajętych przez Niemcy w 1939 r. To jest jedyna prawda, dobrze, że wpis Ursuli von der Leyen doczekał się sprostowania" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia na platformie X (dawniej Twitter) w niedzielę wieczorem.

Hołownia nawiązał w ten sposób do wpisu i nagrania, które przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zamieściła na platformie X z okazji przypadających 27 stycznia Międzynarodowego Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 79. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.

Na nagraniu - obecnie niedostępnym - europejscy liderzy, w tym sama von der Leyen, wymieniali nazwiska ofiar, a w trakcie tych wypowiedzi wyświetlane były podpisy zawierające daty urodzenia, a także daty i miejsca śmierci. W nagraniu kilkakrotnie pojawiało się stwierdzenie: "obóz Auschwitz, Polska". W pierwotnej wersji nie sprecyzowano przy tym, że Polska znajdowała się wówczas pod niemiecką okupacją i to okupanci zakładali obozy koncentracyjne na terytorium Polski. Padały także nazwy obozów i gett umiejscowionych w czasie wojny na terytorium Litwy, Chorwacji i Austrii. We wpisie przy nagraniu von der Leyen napisała, że "obecnie jest coraz więcej aktów antysemickich, co jest niepokojące".