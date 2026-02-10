Logo strona główna
Polska

Powrót do obowiązkowej służby wojskowej? Większość Polaków jest "za"

Wojsko polskie, polscy żołnierze
Szef MON zapowiada zmiany w działaniu rezerwy Wojska Polskiego
Ponad połowa Polaków opowiada się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej - wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM. Według badania najczęściej za takim rozwiązaniem opowiadają się osoby w wieku 50-59 lat, a najrzadziej - młodzi ankietowani.

We wtorek ukazał się sondaż Opinia24 dla RMF FM, w którym zapytano Polaków, co sądzą na temat przywrócenia obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej.

Z badania wynika, że ponad połowa (52 proc.) Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, z czego 31 proc. zdecydowanie. Przeciwnych jest 30 proc. pytanych, w tym 13 proc. zdecydowanie się sprzeciwia. 18 proc. nie ma zdania.

Rośnie różnica między KO a PiS. Najnowszy sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rośnie różnica między KO a PiS. Najnowszy sondaż

Kto najczęściej za, kto jest przeciw

W badaniu zauważono, że największymi zwolennikami przywrócenia zasadniczej służby wojskowej są mężczyźni (57 proc.), osoby w wieku 50-59 lat (61 proc.) oraz osoby z wykształceniem zawodowym (59 proc.). Największe poparcie dla tego rozwiązania deklarują także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.) oraz osoby głosujące na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich (62 proc. w pierwszej turze, 60 proc. w drugiej).

Największy sprzeciw wobec przywrócenia służby wojskowej widać w grupie wiekowej 25-29 lat - 43 proc. badanych w tym wieku jest przeciwko. Przeciwne się także osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich (35 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-4 lutego 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej metodą CATI + CAWI. Wyniki prezentowane są w zaokrąglonych wartościach procentowych.

Służba wojskowa w Polsce

Zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2010 roku w ramach programu przejścia na armię zawodową. W 2009 roku kwalifikacja wojskowa zastąpiła obowiązkowy pobór, a jej celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

2 lutego 2026 roku ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia. Wezwania otrzymują między innymi tegoroczni 19-latkowie. Łącznie będzie to około 235 tysięcy osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Udział w kwalifikacji jest obowiązkiem dla osoby, która otrzymała wezwanie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do kwalifikacji wojskowej
Dziś rusza kwalifikacja wojskowa. Kto dostanie wezwanie?
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Czy wróci obowiązkowa służba wojskowa? Szef MON komentuje
Wojsko Polskie
Powrót poboru możliwy? MON i kancelaria prezydenta o słowach szefa BBN

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: RMF FM, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

