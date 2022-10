Dziemianowicz-Bąk: rejestr ciąż może stać się kolejnym narzędziem polowania na kobiety

Od 1 października lekarz ma obowiązek raportowania do ministerialnego Systemu Informacji Medycznej (SIM) danych o ciąży pacjentki. Od 6 lipca do 30 września, w okresie dostosowawczym rozporządzenia, mógł to zrobić fakultatywnie. Teraz zobowiązuje go do tego prawo. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał na początku czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski.