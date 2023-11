Obowiązek ujawniania majątków współmałżonków ludzi władzy. Jest projekt ustawy

Co zakłada projekt ustawy?

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne został opublikowany we wtorek na stronie internetowej Sejmu. Przygotowali go posłowie Koalicji Obywatelskiej, do reprezentowania wnioskodawców wyznaczono Borysa Budkę.