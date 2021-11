Adam Niedzielski o epidemii COVID-19: sytuację oceniamy jako niebezpieczną. Grzegorz Cessak: koronawirus uderza w najmłodszych

Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce jest "niebezpieczna". W nadchodzących dniach będziemy mieli apogeum czwartej fali zakażeń - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak wskazywał, że obecnie koronawirus "uderza w najmłodszych" i ich hospitalizacje budzą duży niepokój. Dodał, że od początku pandemii do szpitali trafiło prawie 18 tysięcy dzieci. Niedzielski mówił też o szczepieniach przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat.

Minister zdrowia Adama Niedzielski i prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak wystąpili w środę na wspólnej konferencji prasowej. Była ona zawiązana z zapowiedzianą na czwartek decyzją komitetu Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie zarekomendowania Komisji Europejskiej dopuszczenia do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat.

Niedzielski: sytuację, która ma miejsce, oceniamy jako niebezpieczną

Jak mówił szef resortu zdrowia, "dzisiejsze wyniki to powyżej 28 tysięcy zakażeń, ponad 18 tysięcy hospitalizacji". - To liczby, które są bardzo duże, wzmagają niepokój (...) i wkraczają w sferę wydolności systemu opieki zdrowotnej - ocenił.

Jak powiedział, "sytuację, która w tej chwili ma miejsce, oceniamy jako już niebezpieczną". - W naszym przekonaniu, w najbliższym czasie, mówię o perspektywie tego tygodnia bądź tygodnia przyszłego, będziemy mieli apogeum czwartej fali zakażeń - powiedział.

Minister Niedzielski: sytuację, która w tej chwili ma miejsce, oceniamy na niebezpieczną TVN24

Restrykcje zostaną zaostrzone? Niedzielski: być może na początku grudnia będziemy musieli podejmować takie decyzje

Minister podał, że przewidywania mówią, że jeśli szczyt nadejdzie w tym tygodniu to średni poziom zakażeń będzie wynosił ok. 25 tysięcy, zaś jeśli apogeum nastąpi w przyszłym tygodniu, to zakażeń będzie w przedziale 30-35 tysięcy.

- Według naszych prognoz te dwa scenariusze powinny oznaczać, że w kolejnych tygodniach będziemy obserwowali już spadki – mówił Niedzielski. Zastrzegł przy tym, że to jeden z możliwych rozwojów sytuacji, a pandemia już wiele razy pokazywała, że potrafi zaskoczyć przebiegiem i charakterystyką. - Ze scenariuszem braku spadku zakażeń także musimy się liczyć – wskazywał.

Minister poinformował, że w zależności od tego, z jakimi scenariuszami będziemy mieli do czynienia – czy będzie apogeum i spadek, czy apogeum i utrzymywanie się wysokiej liczby infekcji – podejmowane będą dalsze decyzje.

- W przypadku, jeśli nie będziemy mieli sygnałów, które mówią o tym, że osiągamy apogeum i mamy do czynienia z perspektywą spadków, to na pewno wdrażane instrumenty będą musiały przewidywać zwiększanie restrykcji i dalsze kroki związane między innymi z tym, żeby limity, które obowiązują w tej chwili, miały bardziej dolegliwą postać – zapowiedział szef MZ. - Ten scenariusz będzie oznaczał, że być może na początku grudnia będziemy musieli podejmować takie decyzje – dodał.

Minister Niedzielski o tym, kiedy "wdrażane instrumenty będą musiały przewidywać zwiększanie restrykcji" TVN24

Cessak: koronawirus uderza w najmłodszych

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak powiedział zaś, że "mamy niewątpliwie do czynienia z istotną zmiana statystyk zachorowań i hospitalizacji wśród tych najmłodszych, czyli dzieci i młodzieży". - Poprzednie fale zachorowań były łaskawe dla najmłodszych - mówił, wskazując, że obecnie "wirus uderza w najmłodszych".

Przekazał, że "w grupie wiekowej 12-17 mamy 1,6 miliona dzieci i młodzieży zaszczepionych, ale cały czas budzą nasz niepokój: wzrastająca liczba zakażeń i hospitalizacje tych najmłodszych, także tych 5-11 (lat - red.)".

Cessak: koronawirus atakuje teraz najmłodszych TVN24

Cessak przekazał, że "dane, które posiadamy w Polsce, pokazują, że od początku pandemii do 14 listopada mieliśmy 17 870 dzieci hospitalizowanych, a w tym okresie dwutygodniowym odnotowuje się blisko 450 hospitalizacji". - Te dane wobec (...) niepożądanych odczynów poszczepiennych pokazują jasno stosunek korzyści do ryzyka - ocenił.

Poinformował przy tym, że odczyny poszczepienne zgłoszone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej "wynosiły 0,02 procenta w stosunku do wszystkich zaszczepionych dzieci, czyli do tej liczby, którą podałem - 1,6 miliona".

Cessak o danych z Polski na temat hospitalizacji dzieci chorych na COVID-19 TVN24

- Wśród tej grupy dzieci i młodzieży która została zaszczepiona, najpoważniejsze odczyny poszczepienne to są oczywiście reakcje anafilaktyczne - wyjaśniał. Przekazał, że odnotowano trzy takie przypadki. Cessak dodał, że we wspomnianej grupie zarejestrowano również około 58 zgłoszeń dotyczących reakcji neurologicznych i 13 dotyczących drgawek.

Przekazał, że raportowano również drobne działania niepożądane, takie jak gorączka, bóle mięśniowe, ból mięśnia naramiennego, osłabienie, wysypka, zawroty głowy. Zastrzegł, że takie reakcje pojawiają się także po zaszczepieniu w przypadku dorosłych.

Cessak o niepożądanych odczynach poszczepiennych TVN24

- Przytoczone przeze mnie dane nie pozostawiają wątpliwości co do stosunku korzyści do ryzyka, płynących ze szczepienia właśnie tej grupy wiekowej - mówił dalej prezes URPL. - Tutaj apel do rodziców: na jednej szali kładziemy zatem zdrowie i życie dziecka, jego cierpienie w szpitalu (...), a możliwe też zgony, które są w tej grupie wiekowej, a na drugiej zaś ryzyko wystąpienia gorączki lub bólu głowy, bólu mięśnia naramiennego - powiedział.

Niedzielski: do 20 grudnia chcemy dojść do poziomu 31,5 tysiąca łożek

Szef MZ Adam Niedzielski podsumował też działania związane z walką z koronawirusem. - W perspektywie ostatniego pół roku wydaliśmy ponad miliard złotych na 133 projekty, które były realizowane ze środków unijnych. To były między innymi zakupy ambulansów, środki ochrony indywidualnej - przekazał.

Z kolei ze środków krajowych wydano 350 milinów złotych na "blisko 332 projekty za zakup aparatury, sprzętu medycznego, instalacji tlenowych". Niedzielski dodał, że blisko miliona złotych wydano na szkolenie blisko 500 osób z personelu medycznego z obsługi respiratorów, a 3,5 milina złotych wydano na szkolenie w zakresie szczepień m.in. diagnostów laboratoryjnych.

Podkreślił, że resort "niezależnie od scenariusza" jest przygotowany do rozbudowy bazy łóżkowej w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. - Chcę zwrócić uwagę, że szczepienia przede wszystkim powodują, że mamy stosunkowo mniej hospitalizacji w stosunku do liczby zakażeń. I to jest też podstawą tego, że możemy sobie w tej chwili pozwalać na to, żeby restrykcje dolegliwe nie były wprowadzone - powiedział.

Szef resortu zdrowia poinformował, że obecnie dostępnych jest ok. 24 tysiące łóżek, w tym 2200 respiratorowych. Przekazał, że do końca listopada resort w porozumieniu z wojewodami chce zwiększyć bazę łóżkową do 26 tysięcy. - W perspektywie 20 grudnia, i to jest bardzo ważne zabezpieczenie, chcemy dojść do poziomu 31,5 tysiąca łóżek - zapowiedział Niedzielski.

Zaznaczył przy tym, że jeśli liczba zakażeń będzie dalej rosła, podjęte zostaną dodatkowe decyzje, aby infrastruktura nie była nadmiernie obciążona. - Jeżeli będziemy mieli do czynienia ze spadkiem tych zakażeń, to, oczywiście, będziemy w stanie poradzić sobie z tą falą w sposób mniej dolegliwy- powiedział.

Szef MZ wyjaśnił też, że obecnie działają 22 szpitale tymczasowe. Trzy szpitale - w Łodzi, w Ciechocinku i w Gdańsku - jeszcze nie zostały uruchomione, ponieważ sytuacja epidemiczna "nie upoważnia do uruchamiania jeszcze tych szpitali".

Mandaty za brak maseczek i kontrole sanepidu u przedsiębiorców

Minister zdrowia mówił również, że ważna jest "egzekucja podstawowych obowiązków związanych przede wszystkim z noszeniem maseczek". Poinformował, że ostatniej doby policjanci wystawili ponad 2800 mandatów za brak maseczki. - Od początku tych działań, które razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i oczywiście policją koordynujemy, to jest już ponad 127 tysięcy wystawionych mandatów - dodał.

Zaznaczył przy tym, że polityka orzecznicza sądów "sprzyja egzekwowaniu tych mandatów".

Jak przypomniał, również sanepid wzmógł kontrole skierowane na przedsiębiorców. - Za ostatnią dobę mamy ponad dwa tysiące kontroli, ale chcę zwrócić uwagę, że od początku tej akcji mamy już ponad 23 tysiące wykonanych kontroli - przekazał Niedzielski.

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24, PAP